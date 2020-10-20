  • 27°C
香港時間 : 20201020日 (二) 16:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

熱帶風暴「沙德爾」周四闖本港800公里範圍　天文台料周五最近本港

社會 14:57 2020/10/20

分享：

熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

天文台預測熱帶風暴「沙德爾」周五最接近香港。

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為「沙德爾」。天文台預測「沙德爾」向西移動，今明兩日橫過呂宋並進入南海中部，周四（22日）將進入本港800公里範圍，並增強為強烈熱帶風暴；周五（24日）則最接近本港，於本港以南約600公里範圍掠過，其後大致移向越南中部至海南島以南一帶。

天文台指，正午12時，熱帶風暴沙德爾集結在馬尼拉之東北偏東約320公里，預料向西移動，時速約28公里，移向呂宋。天文台預料，沙德爾會在今明兩日橫過呂宋並進入南海中部，隨後向西大致移向越南中部至海南島以南一帶。

天文台又指，乾燥的東北季候風會在未來一兩日持續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，早晚稍涼。一股東北季候風的補充會在接近周末抵達華南沿岸，屆時沿岸地區及南海北部風勢頗大。隨著高空反氣旋稍為增強，下周初華南天色好轉。

據天文台9天天氣預報，未來兩日天晴乾燥，氣溫介乎22至28度；周五（23日）有一兩陣微雨，氣溫介乎22至26度，吹和緩至清勁北至東北風，離岸間中吹強風。

天文台9天天氣預報。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】消息：本港新增5宗確診個案 　有確診個案經油麻地臨時檢測中心驗出
今日 11:38
【新冠肺炎】消息：本港新增5宗確診個案 　有確診個案經油麻地臨時檢測中心驗出
【流感疫苗】疫苗供不應求私院診所均缺貨　有私家診所索價1,160元
21:00 2020/10/19
【流感疫苗】疫苗供不應求私院診所均缺貨　有私家診所索價1,160元
【限聚令】政府放寬本地團不多於30人、婚禮不多於50人　條例本周五生效
今日 14:36
【限聚令】政府放寬本地團不多於30人、婚禮不多於50人　條例本周五生效
天文台 天氣

最高瀏覽

【相依為命】八両金25歲兒子葉小霆近照曝光　單親爸爸無懼破產失婚東山再起
17:46 2020/10/18
【相依為命】八両金25歲兒子葉小霆近照曝光　單親爸爸無懼破產失婚東山再起
【考起爸爸】醫生爸爸陪小五女兒溫習英文　陳沛然大嘆：十個字有超過一半唔識
12:54 2020/10/19
【考起爸爸】醫生爸爸陪小五女兒溫習英文　陳沛然大嘆：十個字有超過一半唔識
【新冠肺炎】烏克蘭健身KOL曾指新冠疫情是騙局　確診警告粉絲後病逝
17:56 2020/10/19
【新冠肺炎】烏克蘭健身KOL曾指新冠疫情是騙局　確診警告粉絲後病逝