熱帶風暴「沙德爾」周四闖本港800公里範圍　天文台料周五最近本港

▲ 天文台預測熱帶風暴「沙德爾」周五最接近香港。

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為「沙德爾」。天文台預測「沙德爾」向西移動，今明兩日橫過呂宋並進入南海中部，周四（22日）將進入本港800公里範圍，並增強為強烈熱帶風暴；周五（24日）則最接近本港，於本港以南約600公里範圍掠過，其後大致移向越南中部至海南島以南一帶。

天文台指，正午12時，熱帶風暴沙德爾集結在馬尼拉之東北偏東約320公里，預料向西移動，時速約28公里，移向呂宋。天文台預料，沙德爾會在今明兩日橫過呂宋並進入南海中部，隨後向西大致移向越南中部至海南島以南一帶。

天文台又指，乾燥的東北季候風會在未來一兩日持續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，早晚稍涼。一股東北季候風的補充會在接近周末抵達華南沿岸，屆時沿岸地區及南海北部風勢頗大。隨著高空反氣旋稍為增強，下周初華南天色好轉。

據天文台9天天氣預報，未來兩日天晴乾燥，氣溫介乎22至28度；周五（23日）有一兩陣微雨，氣溫介乎22至26度，吹和緩至清勁北至東北風，離岸間中吹強風。

▲ 天文台9天天氣預報。

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記者：陳子謙