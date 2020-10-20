【食用安全】日本品牌Maruta生產一款「菓子」　驗出不准添加於食物的染色料酸性玫瑰紅B

▲ 食物安全中心指入口商亦正按中心指示進行回收有問題的產品。（資料圖片）

食物安全中心今日（20日）公布，一個預先包裝糖果樣本被檢出不准添加於食物的染色料酸性玫瑰紅B，同時未有根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）的規定加上標記及標籤。中心正跟進事件。

有問題產品：

產品名稱：菓子

品牌：Maruta

原產地：日本

入口商：香港零食大王

淨含量：每包120克

此日期前最佳：2021年7月

中心發言人指透過恆常的食物監測計劃，從一網上商店抽取上述樣本進行檢測，結果顯示樣本含酸性玫瑰紅B，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。

有關入口商亦正按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電入口商熱線2556 9777，查詢上述產品的回收事宜。中心亦正追查有關產品的來源。

根據《食物內染色料規例》（第132H章），酸性玫瑰紅B不可添加於食物。另外，根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物須依照相關附表所訂明的方式加上標記及標籤。違例者一經定罪，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。

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記者：伍瑋瑋