【天才少女】電腦模擬新冠肺炎潛在療法　美14歲少女奪青年科學家獎獲19萬獎金

▲ 美14歲印裔少女奪得青年科學家獎。

全球新冠肺炎疫情仍未受控，世界各地科學家都爭相尋找治療方法。來自美國德州、年僅14歲印裔少女Anika Chebrolu，就利用電腦模擬方式，發現新冠肺炎的潛在療法，贏得本年度的3M青年科學家挑戰賽。

據美國CNN報道，Anika在電腦模擬程式中，發現一種先導化合物，可以選擇性結合新冠病毒的尖刺蛋白，並有效抑制蛋白質的功能，或可能成為新冠肺炎的療法。Anika表示，她在8年級時開始進行研究報告，當時並不是專注尋找新冠肺炎的療程。

研究流行病數據

最初，她對流感病毒有興趣，她曾研究1918年的西班牙流感大流行，而儘管現時已有疫苗和抗病毒藥物，但美國每年仍有6萬人死於流感，促使她嘗試尋找潛在療法，她利用電腦模擬方法，鑑定可與流感病毒蛋白結合的先導化合物，

在花了很多時間研究流行病、病毒和毒品後，覺得自己活在這樣的世界實在太瘋狂了。

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盼研發可行療法

在Anika的研究過程中，新冠肺炎疫情肆虐全球，且在短時間內對世界造成巨大影響，她在導師的幫助下，轉為針對新冠病毒的研究方向。她的發現贏得了今年度的3M青年科學家挑戰賽，獲得2.5萬美元（約19萬港元）獎金。她表示，希望與科學家們一起努力，將她的發現發展成可以實際治療新冠肺炎的方法。

近日看到我的項目受到媒體大肆報道，這反映我們都希望疫情盡快結束，回歸正常生活。

3M青年科學家挑戰賽評審Cindy Moss表示，Anika不但充滿好奇心，而且檢視大量數據，也是出色的溝通者，願意利用自己的時間和才華，讓世界變得更美好。

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責任編輯：王明芳