【創業追夢】科大女生打工4年創業開公關公司　90後Karen：做老闆24小時on call無收工時間

▲ 28歲的Karen，科大畢業後便從事公關工作，打工4年後即創立公關公司，兩年以來，每年營業額達80萬元。

在科技大學畢業、今年只有28歲的高振伶(Karen Ko)，離開校園便從事公關工作，兩年前創立公關公司K.Kommunications，生意穩步向上，每年營業額達80萬元。她分享成功原因︰「必需喜愛自己的工作，做到寓工作於娛樂才會做得投入。公關要面對不同的人，要確保大家都要開心，有時需把自己的感受放到最後，雖然有點吃力，但見到有成果便很有滿足感。」

▲ Karen於2014年在香港科技大學畢業，同年進入著名的廣告公司工作。(被訪者提供)

年紀輕輕的Karen，已是公關公司創辦人，原來做老闆並非其「我的自願」，是慢慢從興趣培育出來。「我在科技大學讀Business，畢業時剛好碰上世界4大廣告集團之一奧美（Ogilvy & Mather）推出Management Trainee Program，我覺得好吸引，所以決定一試。」

Karen明白勝算不大，因每年也有上千人報名參加，但只會錄取4人，仍姑且一試。她隨後過五關斬六將，最終成為其中4位Management Trainee之一。「其實我當時有點驕傲及沾沾自喜，覺得自己好叻，公司一定重用我。」職場之路怎會順風順水？Karen指一開始的工作範圍都是十分初級，更可用打雜來形容：「我經常要做影印工作，有時又會做research及report等，都是些手板眼見的工作。」

▲ 當年Karen參加奧美的Management Trainee Program，在千名參加者中脫穎而出，成為4位Trainee中的一個（左二）。(被訪者提供)

食死貓做跑腿感無奈

如遇公司舉辦大型宣傳活動，工作就更忙碌。「搞event前一晚，我必定做到凌晨兩三點，然後返屋企梳洗又要再返公司。」Karen更自言曾出現不少挫敗感：「有次做一個大型event，到現場後才發現少了一件衫，當晚model要穿上它表演，當時在場有人質問誰處理不當，最後矛頭指向我。我便立即去不同商店買類似的衫，最終把這件事解決。其實當時我好不開心，因食了死貓又要做跑腿。」

不過她很快亦明白到，萬事都要由低做起。「新人的工作必須偱序漸進，不可一步登天，慢慢把經驗累積。幸好公司同事都很nice，又很願意教新人，故此雖然辛苦但都做得開心。而且這份工的訓練十分全面，每個細節也十分着重，令我學懂一眼關七，對日後的公關工作有很大幫助。」

▲ Karen在前公關公司經常出席不同活動。(被訪者提供)

加入細公司獲益良多

在奧美工作兩年後，Karen有感在大公司的個人發展進度較慢，遂決定轉去規模較細的本地公司，增取多些發展空間。但到了新公司不久，Karen隨即碰釘。「老闆當時交一個project給我做，我以為會像大公司般是一team人負責，怎知活動前一天老闆問我籌備如何，我說以為是跟其他同事合作，所以未著手做，後來才發覺細公司因人手問題，所有project都是一個人負責，老闆知道我的『誤會』後十分憤怒，我也是第一次被人鬧得咁厲害。」

▲ Karen很感激前老闆（左），除給予很多工作機會，還令她對餐飲業充滿濃厚興趣，而決定向這方面發展。(被訪者提供)

經一事長一智，Karen明白到凡事只可靠自己，自此十分努力工作，兩年後更晉升為經理，期間更找到對餐飲的濃烈興趣，萌起創業的念頭。「其實香港有很多食店因租金問題，會開在一些較隱蔽位置又或樓上舖，缺少宣傳渠道，又沒有資金找大型PR公司作宣傳，我很想開一間細規模的公關公司幫助他們。」於是K.Kommunications公關公司便於2018年10月成立。

公關是高壓職業

由打工仔升級為老闆，Karen身份變了，責任亦隨之增加。「好似上星期掛颱風前一天，我跟朋友食晚飯，他們很開心說8號風球不用返工，我卻十分苦惱，因有餐廳media shooting及media dinner，我便立即想該如何重新編配時間。做老闆並沒有收工時間，24小時都是在工作。」

Karen又認為公關是一門高壓職業，不時要把自己的感受放到最後。「做餐飲公關要面對餐廳老闆、廚師及記者，職責便要確保所有人都開心。老闆當然希望餐廳有曝光率，增加生意額；有些廚師可能因用了其落場休息時間作宣傳而感到不耐煩；記者就想採訪順利，取得足夠資訊。我便要平衡三方的利益，很需要耐性處理。雖然有時感到很吃力，但見到有成果，所有煩惱都會盡消。」

▲ Karen從大公司轉到小公司工作，自言學到更多，同事關係亦更緊密。(被訪者提供)

疫情下生意不跌反升

Karen的公司今個月正踏入第3個年頭，每年平均生意額大約80萬元；疫情下，生意竟不跌反升。「餐飲業無疑受到很大打擊，但每當政府放鬆限聚令，大家便會立即湧到餐廳食飯，因為香港人實在太喜歡食。另外因現在租金平，我有些客決定擴充，所以香港餐飲業是有很大的發展空間。」

今年3月疫情十分嚴峻時，很多食店收入大減，Karen也要為餐廳想出救亡方法：「我有個客是日本餐廳，主打的壽司不能做外賣，於是我提議不如做有特色的廚師發辦；又因客人怕生食高危，故全部只提供熟食。餐廳一推這套餐，反應甚佳，5月份生意額更創出新高，當時我真的很開心。」

做了公關行業已6年的Karen，眼見不少女生想投身這行業，她便以過來人身份分享經驗：「我覺得女性愈早入行愈好，因PR並不是一份朝九晚五的工作，如有了家庭及小朋友，根本很難兼顧。如果進一步想創業，必須要很熟悉這行業，以及很喜歡PR工作，寓工作於娛樂，才不會覺得辛苦。」

記者：招美寶