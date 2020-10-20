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【本地遊】旅發局推出「賞你遊香港」計劃　市民於本地消費滿800元可換本地遊名額一個

社會 15:25 2020/10/20

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

旅議局今天正式推出「賞你遊香港」計劃。

就政府今天宣佈放寬本地遊人數，旅發局今天（20日）正式推出「賞你遊香港」活動，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元，可換取本地遊名額一個。

一文看清旅行社辦本地遊防疫規定，詳情即睇：【下一頁】

即日（10月20日）起，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費後，可開始儲起收據。在10月27日，「賞你遊香港」本地遊旅行團的資料將上載至活動網站（HolidayHK.com/zh-hk/free-tours），屆時，市民可瀏覽相關旅行團的資料及向旅行社報名。「賞你遊香港」活動初步推出名額一萬個，先到先得，額滿即止。

（旅發局網站）

所有「賞你遊香港」的參與旅行社，均需向香港旅遊業議會（旅議會）登記其行程，並簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾》，確保將為「賞你遊香港」活動的本地遊旅行團採取一系列的防疫措施。

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責住編輯：郭家穎

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