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【耳朵入水】耳朵進水勿用棉花棒掏挖　耳鼻喉科醫生教2個正確處理方法

健康 11:36 2020/10/21

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耳朵進水勿用棉花棒掏挖，耳鼻喉科醫生教2個正確處理方法。

不少人都試過洗澡時耳朵進水，相當難受。為了清除積水，部分人會選擇用棉花棒挖耳，但有台灣醫生指出此舉會弄巧反拙，將耳垢愈推愈入，長遠會對耳朵造成傷害。究竟耳朵進水應如何處理？他分享了2個簡單方法，大家不妨試試。

台灣耳鼻喉科醫生陳亮宇在節目《健康多1點》中指出，一般而言耳朵分為軟骨部及硬骨部，而耳垢主要積聚在軟骨部的耳道，一旦耳朵進水，耳垢會腫脹，以防更多水進入耳朵內部，若使用棉花棒掏挖，反而會將耳垢推至硬骨部。

他續指，軟骨部的耳垢其實會隨著說話、吞嚥等動作自然掉出來，但當耳垢被推至硬骨部時，由於骨頭沒有彈性，耳垢就會在裡面愈積愈多，嚴重可導致聽力受損、耳鳴，或因耳垢遇水膨脹刺激耳膜，令全耳劇痛。

當耳朵進水，該如何處理？陳醫生分享了2種方法，點擊下圖查看：

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責任編輯：羅嘉欣

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