《環球時報》記者遇襲4人涉暴動開審 兩人認普通襲擊等罪

▲ 被告賴雲龍。（資料圖片）

《環球時報》記者付國豪去年8月於機場被襲，3男1女因涉當日事件被起訴，其中2男今（20日）於區域法院承認普通襲擊、阻礙公職人員及管有攻擊性武器罪。案情指，救護員到場將付國豪搬上擔架後，被告賴雲龍用旗桿及左手向付施襲，救護隊目須用手抵擋，直到賴被其他人拉住；涉案被告另否認暴動、嚴重傷人及非法禁錮等罪，案件開審。

涉案被告依次為賴雲龍（19歲）、畢慧芬（23歲）、何家樂（28歲）及黃逸豪（28歲）。

次被告畢惠芬的代表大律師今早申請案件分案處理，指希望為畢申請1份精神科專家報告，指報告內容有關於畢在警署錄影會面的自願性及案發時的犯罪意圖。控方反對申請，指如果分案處理，令證人須重複作供，而且本案證人更非居港人士。

法官指，受疫情影響，審訊資源變得珍貴，希望控辯雙方可以更務實，「唔好咁象牙塔……唔好勞役陪審團同法官啦 」，又質疑為何畢的代表會延誤至今才作出申請，並要求控辯雙方再作商討。

最終，控方提出在審訊中途才處理分案事宜，辯方亦接受及保留分案申請。案件至早上約11時半才聽取被告答辯。

賴、畢及何均否認暴動及對他人身體加以嚴重傷害罪，畢及黃另否認2項非法禁錮罪，黃另否認1項非法集結罪。案件將於下午開審。

賴承認1項普通襲擊罪及1項阻礙公職人員罪。案情指，2019年8月14日凌晨零時13分，救護車接報到達香港國際機場1號客運大樓，救護隊目黃人龍與隊員於離境大堂G行段將事主付國豪放上擔架，救護員在現場人士協助下，將擔架床移動至J行段時，賴從H行段奔跑過來，用美國國旗旗桿及左手向付施襲，而救護隊目被逼用手抵擋，及後其他在場人士拉住賴，才成功阻止賴的行為。

何則承認1項在在公眾地方藏有攻擊性武器罪。案情指，警方因調查2019年8月13及14日在機場發生的事件，而追蹤到何，並於同年8月25日在元朗洪基路截查被告，並在被告停泊於洪儒路及洪基路交界的車上搜出涉案物品，包括摺刀、彈射器連同彈珠、2枝雷射筆及1枝伸縮棒，警方另於被告家中搜獲2面自製盾牌及1把1.5米長的鋼弓。

控方開案陳詞指，去年8月13日晚上約11時半，香港國際機場1號客運大樓有大量人士聚集，事主付國豪在人群中，有人對事主身份作出質疑，懷疑事主是國家派遣的官方人員，而現場有鏡頭拍攝到被告黃逸豪出現在人群中，有人向他傳索帶。

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記者：王仁昌