【DR誤殺案】接受CIK療程後須截肢教師作供　稱接受療程約5至10分鐘後內臟翻江倒海

▲ 接受療程後雙腿及右手4隻手指須截肢的教師王靜波今日作供。

茶餐廳女東主於DR醫學美容中心疑接受CIK療程後死亡，註冊女醫生否認誤殺罪，案件今於高等法院（20日）續審。其中1名接受療程後雙腿及右手4隻手指須截肢的教師王靜波供稱，被告向她解釋CIK療程如捐血一樣。王憶述回輸血液至體內約10分鐘後感到內臟正在「打筋斗」，猶如「翻江倒海」。王指翌日被送到九龍聖德勒撒醫院，被診斷患敗血症，王指看見文件寫上「須截肢」後反應是「唔係啩」。

被告麥允齡(38歲)，被控於2012年10月10日，在香港連同周向榮及陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳。

案發時任職教師的王靜波（現年68歲），現時須以電動輪椅出入。王供稱於2009年始為DR集團客戶，至2012年初得知涉案療程。王指一直對須要將外物打入體內做法抗拒，惟於DR中心進行美容護理時，王指不斷被推銷，美容師指有關療程是用自己的血液培植後再注射回體內。王形容美容師及經理等人不斷向她推銷，若不應承便「唔放你走」。

王指於2012年9月12日，被告向她解釋有關療程，控方並於庭上播放有關錄音。錄音內容顯示被告先問及王的身體健康狀況及有否患病，被告介紹CIK療程時形容是將壞細胞消滅，幫助提升抵抗力。

錄音顯示被告形容療程過程猶如捐血，抽出100至150cc血液，相約一枝益力多。被告指抽出CIK細胞培植後約4周後回輸，如吊鹽水一樣，沒有副作用，100人只有5人於1至2天內會發燒，因「刺激免疫系統而打仗」。王供稱當時「信佢哋」，之後便進行抽血。

及至10月3日傍晚6時半，王到銅鑼灣DR中心回輸血液，王形容約5至10分鐘後全身打震，「內臟翻江倒海，控制唔到，好恐怖，好似打筋斗」，王指須由兩名護士按著她，但她一直不停打震。

王指於床上休息至晚上約11時許至12時，她表示翌日要上班，遂要求離開。惟護士指被告不在場，要求等被告返回中心才離開。王指被告約11時許返回中心，她忘記是否於此時被告才替她打消炎針。王指被告及護士一直稱「反應好似感冒咁」，而她聽到護士閒談時提及當日下午已有人不適送院，當時鄰房亦有人正在休息。

王供稱最後由美容師及DR女高層陪同回家，王指返家後睡至翌日早上6時，醒來時仍感到乏力，遂致電學校請假，王指睡至早上10時起床，吃過由被告處方的藥後於沙發入睡，王指當時仍全身乏力及沒有精神。

▲ 案發時任職教師的王靜波，現時須以電動輪椅出入。（資料圖片）

直至下午2時，王指美容師JoJo上門，並指被告已安排她到九龍聖德肋撤醫院，被告已在樓下的士內等候。王指於的士內被告多次替她量血壓，顯示其血壓偏低。

王指入院後即時被抽血檢查，醫生指她患敗血症，她於文件看到「須截肢」，即時反應「唔係啩」。王指其後被安排插喉等，至晚上約11時醫生將她轉往聯合醫院，王指醫生表示醫院費用昂費，她不會負擔到，而政府醫院藥物亦較好。

王指轉介至聯合醫院後，膝頭以下長滿水泡，雙腳痛致不能入睡，手指亦一天比一天黑，最終雙腿及右手4隻手指須截肢，其後於九龍醫院休養，現已裝上義肢，但仍不能走路，須依靠輪椅代步。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：林育慧