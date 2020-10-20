【育兒心得】繼子陳浚霆12歲喪母呵護如己出　顧紀筠：做繼母要用心經營

▲ 顧紀筠表示，繼子陳浚霆12歲喪母，當時很需要一個媽媽的角色在身邊，因此他很受顧紀筠的影響，繼母子關係親近。

因為《愛‧回家之開心速遞》飾演風少的陳浚霆，大家都知道顧紀筠有一個繼子（細仔），但其實現任丈夫與前妻還有一個女兒，而顧紀筠與前夫所生的兒子，今年也33歲了（大仔）。

▲ 雖然是繼母，但顧紀筠與細仔陳浚霆感情深厚，他會叫顧紀筠做媽媽。（圖片被訪者提供）

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小朋友尤其是男孩子，通常都比較頑皮，究竟顧紀筠有沒有打過小朋友？她本想說：「無！」但後來細心想，打過一次而且只是打手板。她通常和小朋友講道理，她大仔就最怕。「我寧願她打我，打我的話，事情可以快點完結，但她一說道理就說很久，很嚇人。」她說大仔很聰明，想要甚麼就趁顧紀筠要趕出門時問她，她通常都會沒時間多想就應承。後來她發覺不妥，她決定整蠱大仔。

「有一次其實無通告，但我刻意化晒粧換晒衫扮返工，他又拉住我重施故技，我就話不如我們坐低傾下先，他就奇怪為何媽媽不用返工，於是乎發覺這條蹺唔work，以後就不敢再做了。」

▲ 顧紀筠與小時候的大仔。她自言不懂怎樣教小朋友，大家都是像朋友般相處。（圖片被訪者提供）

其實，顧紀筠對於小朋友的要求很簡單：

我不需要他怎樣出人頭地，或者將來養我，我希望他將來成為一個負責任的人，無論他自己的決定是怎樣都好，他都要承擔他決定的後果，不可以做一個為害社會的人。

她2001年出版了一本書，名為《給親愛的——關於成長的70封信》，內容就包含了她教小朋友的理念及點滴，也提及她對兒子的期望，到今天這想法也沒有改變。

▲ （圖片被訪者提供）

「當中的內容，已和大仔說過晒，等他日有人讀給他聽。」大仔因為跟顧紀筠前夫在加拿大居住，不懂中文（現在正在學習），但顧紀筠不急於現在讓他看懂。

很多說話直接講未必聽得入耳，等他自己慢慢咀嚼文字，感受會更深。

做人繼母用心對待

細仔即是《愛。回家》的陳浚霆，與顧紀筠十一、二歲時已認識，也是她與今天丈夫的「紅娘」。「那時他媽媽過身了，很需要一個媽媽的角色在身邊，因此他很受我的影響，也很似我，譬如生活模式不像年輕人，他不喝冷飲，我無特別教他，只是講道理。」

▲ 這是陳浚霆當年初認識顧紀筠時的模樣，只有十一、二歲。（圖片被訪者提供）

陳浚霆會稱呼顧紀筠做媽媽，但丈夫的大女就不會，因為她2003年嫁入夫家時，大女已大學畢業出來工作，很難接受一個繼母。

我先生說：「用個心對待他們，他們一定明白。」人心肉做，我不是一個有惡念的繼母，而他們也是很好的小朋友。

顧紀筠形容大女現在已接受了她：「只是很subtle（隱晦），她會叫女兒：『快些同婆婆講啦』！」由最初有距離的關係，到今天（雖然是很含蓄）進入接受的階段，已令顧紀筠感到很欣慰，證明付出是沒有白費的。

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場地提供：竹日本料理

記者：何小雲