林穎彤推新歌《可不可以戀愛》分享自愛小哲理　Bella將踏入28歲：希望工作密密做【有片】

▲ 林穎彤近日推出新歌《可不可以戀愛》。

林穎彤（Bella）將於明天（21日）正式踏入28歲，日前她就推出新歌《可不可以戀愛》，並為歌曲拍攝星空浪漫MV，更獲同事們提早送上蛋糕慶生。

▲ Bella明天生日，她最希望身體健康。

林穎彤表示新一年的生日願望是：「希望身體健康，有更多工作密密做，很開心剛派台的新歌《可不可以戀愛》有不俗反應，MV 是在星空背景下拍攝，令MV的感覺好浪漫。這首歌說出好多女生的心聲，希望可以鼓勵大家迎難而上，對未來繼續帶有盼望。」

有別於上兩首充滿少女味的派台歌，Bella今次在演繹上就改用輕熟女唱腔，並與女生們分享自愛的小哲理。她稱：「歌名叫《可不可以戀愛》，聽上去像是在等待他人的答覆，但其實是對自己的疑問，在期待被愛前，有沒有先成為一個可愛的人？在期待得到他人認同之前，有沒有裝備好自己？」

▲ Bella覺得女生應該要自愛。

她又提到歌中的一句歌詞「身軀再細小 都不顫抖 貧或富 成就有未有」最為觸動：「很多時時我們都會因別人的說話，而變得沒有自信及不快樂，但事實上只有自己才可以主宰自己的人生。或許過程中會迷失、會受傷，但不論在愛情或人生道路上，只要學懂自愛，堅守自己的信念，便會蛻變得更好，有一天也終會遇上真命天子。」