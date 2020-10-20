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【新冠肺炎】今日新增5宗確診個案　其中1宗為本地個案屬不明源頭

社會 16:32 2020/10/20

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本港今日（20日）新增5宗確診個案。

新冠肺炎疫情在港肆虐逾9個月，本港今日（20日）新增5宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，患者分別由印度、英國、俄羅斯和法國抵港；1宗是本地個案，屬源頭不明個案。另外少於10宗初步確診個案，包括一名國寶之家院友，早前其他感染群組未再有新增確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，4宗輸入個案中，包括一名於10月8日由印度乘AI 314抵港的82歲女士，在第2次檢測呈陽性（個案編號：5258）；一名於10月11日由英國乘BA 31抵港的53歲男士（個案編號：5260）；一名於10月19日由俄羅斯抵港的45歲貨機男機師（個案編號：5261）；一名於10月19日由法國經阿姆斯特丹乘CX 270抵港的49歲男士。

本地個案方面，則有一宗源頭不明個案，涉及一名32歲女子（個案編號：5259），任職文職，於港島東中心工作，與家居住西灣河嘉亨灣1座。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳子謙

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