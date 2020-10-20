潘曉穎母親政總遞交請願信　冀港向台灣提供口供、證據

▲ 潘曉穎母親到政府總部交請願信予保安局局長李家超。（影片截圖）

台灣殺人案疑犯陳同佳早前表明，願意赴台自首，並計劃本月成行，惟至今仍未有消息。死者潘曉穎的母親，今日到政府總部外遞交請願信，並要求陳同佳於本月23日前赴台，否則不會為他求情。

潘曉穎母親向保安局局長李家超遞交請願信，由職員交收。潘母在信中質疑，女兒的命案是否要「爛尾」成為冤案，不明白為何任由通緝犯，使用納稅人的血汗錢和警力。

潘母在信中提出三點：

要求陳同佳帶齊文件、證件，馬上親自辦理簽證

港方刑偵人員盡快將陳同佳的口供和證據交予台方

希望陳同佳能珍惜，我們作認罪求情的機會，盡快在10月23日前去台灣投案自首

潘母發言時一度激動落淚。她又指，港府今日的態度，與去年提到的初心有大分別，對此感到無奈、無助及傷心，希望盡快為女兒討回公道、還原真相，強調事發至今都不能夠釋懷。

另外，協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，上周曾到台北經濟文化辦事處（香港），為陳同佳申請赴台簽證，但被拒收有關文件。

管浩鳴今日表示，到目前為止陳同佳都未能取得入台簽證，正等候台灣律師之消息，又指台方當時的回覆是「暫時不能接受申請」，但沒有要求申請人親自臨櫃申請。

台灣律師早前表示，10月5日已與陸委會指定之單一窗口，即內政部警政署刑事警察局兩岸科鄭股長等人聯繫會面，接洽陳同佳來台接受刑事偵查相關事宜，之後雙方並多次以電話接洽。

記者：陳宛彤