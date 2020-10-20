【新冠肺炎】袁國勇稱倘以飲管伸入口罩飲酒 或可放寬酒吧營業時間 飲食業盼寫入法例換取放鬆營業規定
本港新冠肺炎疫情反覆，政府今日（20日）放寬部分聚會或社交經濟活動，但限聚及餐飲、處所防疫措施仍然維持。優質旅遊服務協會主席黃傑龍透露，港大微生物學系講座教授袁國勇昨（19日）曾視察和與業界開會，期間提到倘酒吧客人做到以飲管伸入口罩飲酒，或能夠放寬酒吧營業時間。黃傑龍指業界普遍歡迎能放寬營業規定的建議，並盼更多措施如設「執枱專員」、室內每小時換氣6次等可寫入法例，換取放鬆食肆入座規定。
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黃傑龍表示，袁國勇昨曾到酒吧、卡拉OK、茶餐廳及酒樓視察防疫措施，之後與業界開會交換意見。他指，袁國勇提到希望業界堅守做好防疫措施，又稱明白業界生計重要，但倘防疫做不好而令疫情大爆發，最終只會更多生意需要暫停。
黃傑龍透露，袁國勇視察後認為卡拉OK做到4人一房及戴著口罩唱歌，較酒吧安全；他又再次提到希望在酒吧以飲管伸入口罩飲酒，港大團隊拍了一段示範短片，袁更稱，如果可以做到，酒吧的營業時間或者可以放寬。
黃傑龍指，業界聽到戴口罩飲酒的建議，原本都在笑難以做到，但當袁國勇提出有機會放寬營業，業界都有共識願意推動。他又稱，部分餐廳如他旗下店舖，都有推行「執枱專員」和室內每小時換氣6次，雖然旅發局早前提出認證計劃，但終究只是指引，不少商戶沒有誘因做更多。他和業界都希望政府將部分規定寫入法例，以換取放寬餐飲營業規定，例如設「執枱專員」的話，餐廳入座率上限可提升10%，做到室內每小時換氣6次亦可再提升10%，屆時便有最多70%入座率。
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黃傑龍又在Facebook提到，袁國勇在演講提到他旗下餐廳的「執枱專員」，黃有見長時間都需要繼續措施，故決定訂制專用背心，並在網上分享設計。黃傑龍向TOPick透露，袁國勇認為「執枱專員」對於防止交叉感染有幫助，期望可在全飲食業推行。而他旗下餐廳已設「執枱專員」一個多月，視乎店舖人流每更設2至7人，職員只會收抬用過的餐具和碗碟，擺放餐具、傳菜則另有人負責，做法亦受客人讚賞。他續稱，當初只是從五金店買一批反光衣作識別，但反光衣難以清潔，昨聽到袁國勇的演講後，決定另外訂制專用背心。
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記者：徐紹軒