【新冠肺炎】袁國勇稱倘以飲管伸入口罩飲酒　或可放寬酒吧營業時間　飲食業盼寫入法例換取放鬆營業規定

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇及團隊昨與餐飲業界開會討論防疫措施。（黃傑龍fb圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，政府今日（20日）放寬部分聚會或社交經濟活動，但限聚及餐飲、處所防疫措施仍然維持。優質旅遊服務協會主席黃傑龍透露，港大微生物學系講座教授袁國勇昨（19日）曾視察和與業界開會，期間提到倘酒吧客人做到以飲管伸入口罩飲酒，或能夠放寬酒吧營業時間。黃傑龍指業界普遍歡迎能放寬營業規定的建議，並盼更多措施如設「執枱專員」、室內每小時換氣6次等可寫入法例，換取放鬆食肆入座規定。

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黃傑龍表示，袁國勇昨曾到酒吧、卡拉OK、茶餐廳及酒樓視察防疫措施，之後與業界開會交換意見。他指，袁國勇提到希望業界堅守做好防疫措施，又稱明白業界生計重要，但倘防疫做不好而令疫情大爆發，最終只會更多生意需要暫停。

黃傑龍透露，袁國勇視察後認為卡拉OK做到4人一房及戴著口罩唱歌，較酒吧安全；他又再次提到希望在酒吧以飲管伸入口罩飲酒，港大團隊拍了一段示範短片，袁更稱，如果可以做到，酒吧的營業時間或者可以放寬。

黃傑龍指，業界聽到戴口罩飲酒的建議，原本都在笑難以做到，但當袁國勇提出有機會放寬營業，業界都有共識願意推動。他又稱，部分餐廳如他旗下店舖，都有推行「執枱專員」和室內每小時換氣6次，雖然旅發局早前提出認證計劃，但終究只是指引，不少商戶沒有誘因做更多。他和業界都希望政府將部分規定寫入法例，以換取放寬餐飲營業規定，例如設「執枱專員」的話，餐廳入座率上限可提升10%，做到室內每小時換氣6次亦可再提升10%，屆時便有最多70%入座率。

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黃傑龍又在Facebook提到，袁國勇在演講提到他旗下餐廳的「執枱專員」，黃有見長時間都需要繼續措施，故決定訂制專用背心，並在網上分享設計。黃傑龍向TOPick透露，袁國勇認為「執枱專員」對於防止交叉感染有幫助，期望可在全飲食業推行。而他旗下餐廳已設「執枱專員」一個多月，視乎店舖人流每更設2至7人，職員只會收抬用過的餐具和碗碟，擺放餐具、傳菜則另有人負責，做法亦受客人讚賞。他續稱，當初只是從五金店買一批反光衣作識別，但反光衣難以清潔，昨聽到袁國勇的演講後，決定另外訂制專用背心。

▲ 黃傑龍指，有感「執檯專員」的措施需長時間繼續，故特別訂制專用背心，取代之前使用的五金店反光衣。（黃傑龍fb圖片）

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記者：徐紹軒