【自我增值】陳潔靈樂為年青人作人生導航　好學不倦港大讀碩士圓進修夢

▲ 陳溹靈幾年前完成港大佛學碩士課程。

在樂壇有「Miss Chan Chan」之稱的陳潔靈，由70年代一直活躍至今，近年陳潔靈常擔任音樂選秀節目評審，接觸不少年青表演者，由早年《超級巨聲》到近期《全民造星》，如見証新一代歌手的成長。陳潔靈本身也從不固步自封，幾年前更在港大進修完成佛學碩士課程，好學不倦。

今年疫情令不少流行演唱會要延期或取消，至10月中陳潔靈夥同陳柏宇、泳兒、ERROR、RubberBand、盧巧音等歌手，連同36位新晉音樂人終成功在旺角麥花臣舉辦《埋班作樂》音樂會，唱出屬於新一代的創作歌曲。

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▲ 陳潔靈早前跟多位年青歌手共同為《埋班作樂音樂會》，演唱年青音樂人的作品。

自爆有錄音恐懼症

音樂會源於早前由唱作人馮穎琪及詞人周耀輝發起的《埋班作樂》音樂計劃，由資深製作人選出36位具潛質的創作幕後新人，分成12個組別，跟6位資深導師配對，共同製作12首原創12首原創歌曲。

曾任方大同、薛凱琪、姜濤等歌手監製的Edward Chan（陳浩然），當被邀請參與計劃，即時已希望撮合資深前輩跟新一代合作，營造強大反差效果。最後他統籌了一曲《標本》，由陳潔靈及柳應廷、張天賦、Eagle Chan、Lucas Chuy, 梁瑞峰, 陳樂跨年代合唱。

有好幾年沒入錄音室的Miss Chan Chan，自言今次跟監製Edward擦出不少火花，陳潔靈入行多年都以唱功了得作賣點，卻自爆原來有「錄音室恐懼症」。

Miss Chan Chan解釋：「可能我一入行就習慣唱現場，就算有少少錯都會繼續去，但錄音卻要唱妤多take，改完又改，好像有東西框著，故出道以來，我就怕入錄音室，每次入去都要關上燈，因為太黑，故迫著要背歌詞，才可以更集中。」

Edward也是至今才知：「現在年青歌手錄音都要望著歌詞唱，她是我見過第一個背熟歌詞才入來的歌手。」

▲ Edward指有一類藝人因為很有信心，故更能接受任何新事物，陳潔靈正是其一。（黃建輝攝）

為年青歌手作導航

跨越樂壇多個年代，陳潔靈曾任不少歌手如容祖兒、Twins的歌唱老師，近年則先後為《超級巨聲》及《全民造星》擔任評審，經歷過由吳業坤、林欣彤至MIRROR等年青一輩的出道。

她自言並非刻意，卻是很自然地見証著年青人的成長。「我教了唱歌十多年，後來雖沒再教，但自09年起做《超級巨聲》評判，這些年對我影響亦很深，從年青人的經歷、音樂口味，常令我想起以前的自己。早年我任評判常加入自己想法，漸漸也學會只需啟發，在年月中慢慢吸收，因我也是這樣走過來。」

身旁Edward跟陳潔靈合作也感得益良多，因每一個歌手的經歷也可以豐富作品靈魂。「我知道她有去讀佛學，在思想上她就如一個寶庫，每次交談都有很多得著。」

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自我增值為求進步

陳潔靈約5年前跟經理人一齊到港大修讀佛學，重投校園，源於一個理由：「因為我也是教人（唱歌），如果想教好學生，也要自我增值，要了解時代和新知識，不論人生或音樂，都要向前行才能進步。」

她過去曾透露，因本身中學未畢業，故須先修讀四年佛學課程，到去香港大學旁聽一年，考了三次試及寫論文，再經評核委員會認為有足夠英文能力，才可考入學試，因此完成碩士課程絕對不容易，親身示範憑努力完成夢想。

▲ 70年代已出道的陳潔靈，名曲包括跟張國榮合作《誰令你心痴》。（取自facebook）

港大碩士畢業後，陳潔靈自覺到了另一個境界，表演生涯又添新體會。「除非我對這行已再沒興趣，否則不想停下來，既然（事業上）已投資這麼多時間，你要進步，才能不枉過去的人生。」

她強調：「我常說不是做了多久，而是還想做多久，人生要不斷move forward，才是精采，我也是這樣教學生，要become your own teacher，人生路才可以更長遠。」年齡不是界限，努力才是永恆。

記者：區家歷