【疫市擴充】江伊晴貓酒店細舖搬大舖　獲老公蕭唯展鼓勵：做生意一定有高有低

▲ 前名江若琳的江伊晴日前接受香港開電視主播馬梓軒訪問。

前名江若琳的江伊晴日前接受香港開電視主播馬梓軒訪問，江伊晴分享於疫市擴充的想法，並獲老公蕭唯展（Oscar）不斷鼓勵。提到Oscar的飲食生意，江伊晴坦言有關心但不會很擔心，並給予對方意見。

兩年前，江伊晴與朋友合資開設貓酒店，今年更細舖搬大舖，她日前接受香港開電視主播馬梓軒訪問，分享堅持疫市擴充的大膽想法。

▲ 江伊晴開設的貓酒店細舖搬大舖。

【明星理財】蕭唯展創業10年分享經營心得 江伊晴開貓酒店以心待客：不應只想賺錢

她說：「這件事對我來說很瘋狂，很多人覺得我瘋了！疫情下最差試過只得一間房租出，但為何在這個市道下，我仍然想搬到較大的店舖，是因為這兩年，這盤生意真的令我很開心，很有成功感，幫到很多主人，直至現時有二百多個熟客！」

雖然疫情下經營困難，但Elanne從未想過放棄，皆因背後得到老公Oscar不斷鼓勵，她表示：「他給了我很大的支持，在生意差的時候，我有問他應該怎樣做！而且他也有跟我說，指做生意一定有高有低，如果遇到少少難關就說要放棄，那這個並不係我自己！」

▲ 江伊晴獲老公蕭唯展不斷鼓勵。

【執子之手】江伊晴19歲出道為生活奔波 感激遇到丈夫蕭唯展：為我撐起這片天

提到Oscar的飲食生意，疫情下同樣受到衝擊，Elanne坦言有關心對方：「我當然有關心他的工作，因為疫情下會較少人外出用餐，生意一定有影響！不過我不會很擔心，因為他始終做了那麼多年生意，我會在他旁邊不斷支持他！」

她續指：「加上疫情期間，他有問我做這個抗疫套餐好不好，然後我就會作為一個普通市民，看看那餐單吸不吸引，抵不抵，在這種情況下給他意見！」

