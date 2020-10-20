【防疫措施】婚禮人數限制周五起放寬至50人　有新婚夫婦冀下月可放寬婚宴至8人一圍

▲ （馮漢柱攝）

本地新冠肺炎疫情反覆，政府宣布周五（23日）將放寬婚禮人數限制，由目前20人增至50人，但不可供應飲食。有新婚夫婦表示，疫情爆發至今由於限聚令關係，已經3次將婚宴延期，故希望11月時婚宴可放寬至8人一圍。

李生、李太去年3月註冊結婚，原訂今年元宵佳節筵開20席，並已向酒店交訂金，不過當時疫情影響， 惟有和酒店協商延期至5月16日再擺酒，由於酒店每個月每個周末的收費不一，原本一圍8000多元，變成每圍要加多300元手續費。

李太指，除婚禮開支增加，外地賓客也一早已請假買好機票，對此感到不好意思。可惜到了5月中，政府延長8人限聚令，李氏夫婦再次將婚宴延期至6月27日。至6月初，有見疫情仍反覆，李生李太索性將婚宴延期至11月27日，不過已有一半賓客表示無法出席。

政府今日公布，放寬部分聚會或社交經濟活動，包括復辧30人以內的本地旅行團、婚宴活動最多可50人參與，兩者（23日）起生效。詳情即自：【下一頁】

對於政府至今仍未有意放寬婚宴人數，李太直言，自己有「擺酒恐懼症」，不過不知道疫情不知哪一天才結束，夫妻二人不想再拖延，現時決定下月尾照舉辦婚宴。酒店通知，若4人一圍5,000多元，8人一圍則6,000多元，較2月擺酒，成本大增。李太希望屆時可放寬至8人一圍。

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記者：林曉君