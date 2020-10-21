【人寵情深】寵物毛髮製作寶石隨身攜帶　90後女生：冀為主人帶來祝福和安慰

▲ Shanade，開設寵物毛寶石工作坊，以手作保留主人和寵物的感情。

疫情爆發令人氣餒，不過當中仍可見溫情處處。曾任職珠寶設計師的90後女生Shanade，無懼挑戰在疫市中創業，開設寵物毛寶石工作坊，以寵物毛髮製成寶石頸鏈、手鏈、耳環等飾物，讓主人長掛在身。過程中她看到不少主人與寵物離別的故事，透過獨一無二的手作，將彼此感情好好保存，猶如陪伴在側。

▲ 毛孩模特兒一臉神氣，牠會知道這條頸鏈寶石中有牠的毛嗎？（參加者ig@beebee.deedee圖片）

Shanade曾修讀產品設計，並於名牌店任售貨員5年，後來覺得不適合自己，與友人申請政府資助創業當珠寶設計，後來和拍檔拆夥後，項目也宣告結束。

後來遇上百年一遇的新冠肺炎疫情，百業蕭條，在首次創業中經歷跌宕的Shanade，卻發覺這是好機會思考往後的路。「我想做屬於自己的東西。長輩常說，學到的東西永遠屬於自己，真的沒錯。兩年創業所學到的營銷和推廣技巧，令自己成長許多，所以想再試多次重新出發。」

▲ 近看可以見到條理分明的毛髮；寶石可造成頸鏈、手鍊、耳環或袖口鈕。（攝影：陸明敏）

低潮時曾獲貓伸出援爪

至於以寵物加上寶石這個概念創業，又是另一個故事。雖然家中並無寵物，但Shanade經歷人生低潮時，曾得貓貓伸出援爪。「有段時間我很不開心，到朋友家留宿，對方的貓貓來陪我睡覺和玩耍，頓時覺得世界很美好，亂世入面好難得找到可以放鬆的地方，而牠的毛髮質感最令我印象深刻。」

▲ Shanade與動物有緣，關係不錯。（相片：受訪者提供）

這種令人溫暖而寬慰的質感，也令她堅持在製作寵物毛寶石時要保留毛髮。坊間很多人製作類似的產品，會將毛髮消弭在作品中。

工作坊參加者可揀選製作戒指、耳環、頸鏈、手鏈或袖口鈕。鏈是耐用的銀鏈，款式由Shanade設計，寶石是日本製水晶滴膠，放在陽光下直接照射兩個月都不會變黃。

參加者帶來的毛髮，主要以貓、狗和兔為主，較特別的則有鸚鵡和刺猬。參加者的目的不盡相同，有主人想留下寵物BB嫩毛作紀念，也有人以朋友的寵物毛作禮物送給對方。不過，製作寵物毛寶石也透露了一個又一個的離別故事。

有好些參加者會帶來剛離世寵物的毛髮製成頸鏈，日日戴在身上就如寵物陪伴在側。更甚者，有主人帶來寵物的骨灰。「對方家中的長輩認為放骨灰在家不吉利，而且應該要放好的地方讓死者可以解放輪迴，不捨得的主人惟有偷偷隱藏和戴在身上，讓雙方仍舊如影隨形。」

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從紀念中走出傷痛

不過，要說到最令Shanade難忘的，卻是有太太向她查詢可否用剛離世丈夫的頭髮製作寶石，因她一直宣傳用寵物毛，從沒想過人的毛髮。

「對方問我會否介意，在我角度是完全不介意。回想初衷，這個工作坊目的是紀念，既然可以紀念寵物，為何不可紀念人？我讀設計，覺得死亡不是禁忌，反而希望可以帶到祝福和安慰給客人，幫他們留住逝者的東西。即使親人或寵物不在身邊，都好像仍在陪伴和守護，從而走出傷痛。」對方聽到她一口答應，頓時熱淚滿眶。逝者的頭髮上仍留有髮膠，想必是倉促惶然間離世。

會否擔心被指消費逝者？「我沒有特別推廣人的毛髮，但若有人問，我都來者不拒。製作過程屬於個人體驗，我不過是教你完成，不想有太多規則，最終目的是紀念你好珍重的東西。以寶石這種形態去呈現，多少都有由你賦予其價值的含義。」

「開頭自己覺得寶石未必有好大意義，但當聽到學生接連說感謝，這對他們好重要時，更令到我學識勇敢面對離別這回事。」Shanade說。

▲ Shanade希望主人可藉手作走出傷痛。（相片：受訪者提供）

整個工作坊需時約兩小時，過程不複雜卻極考驗參加者耐性。寶石會分層放入毛髮，首先參加者要從雜毛中挑選出挺身的針毛，並放入有滴膠的模具作第一層，以紫外光燈定形。然後又再挑選並鋪上較幼細的毛髮作第二層，加上金粉令顏色更豐富，然後加入滴膠和彩虹紙令到製成品有更多彩光，更像寶石，再交由Shanade打磨與製作便大功告成。

記者：陸明敏