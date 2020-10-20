【仁醫新郎】4歲男童跌入酒店水池遇溺命危　醫生新郎婚禮拋下愛妻跪地急救

▲ 30歲的張禮剛醫生在結婚當天為遇溺男童急救，成功救人一命。

結婚是人生大事，內地一名新郎竟然在婚禮丟下新娘，最後新娘不但沒有生氣，反而大讚丈夫。原來婚禮當日有一名男童誤跌入酒店水池昏迷，在酒店舉行婚禮的張醫生，知道有人出意外，立即衝出婚禮現場，穿著禮服跪地為男孩進行心肺復甦，成功救回一命。

綜合內地傳媒報道，30歲的張禮剛和妻子於10月6日在安徽省舒城縣南港鎮舉辦婚宴，當時婚宴舉行到中段，一對新人正向來賓敬酒時，聽到外面有人呼喊︰「有一個小孩掉到水裡，快來救人」。在安徽醫科大學第一附屬醫院擔任泌尿科醫生的張禮剛，想也沒想就拋下新娘跑了出去。

▲ 泌尿科醫生的張禮剛在10月初結婚當天不忘救人，展示好人好事。（影片截圖）

4歲男童掉入水池昏迷

原來，當日有一名4歲男童玩耍時不慎掉入酒店的水池，張禮剛趕到時，男童已被救上來，不過處於昏迷狀態。張禮剛不理身上穿著禮服，立即跪在地上為孩子進行心肺復甦急救，男孩最終轉危為安。張醫生憶述︰

當時小孩的情況嚴重，嘴唇發紫，面部發黑，緊急判斷他的呼吸及心跳都較弱，生命體徵不穩，所以為他進行心肺復甦，過了約兩三分鐘後，男孩甦醒哭出聲後，我才放下心頭大石。

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成功救回性命

酒店負責人表示，當時叫救護車趕來最快也要20分鐘，如果沒有張醫生急救，那就太遲了。當時現場有不少人圍觀，孩子被救醒的時候，大家都熱烈鼓掌。

其後，被救男童的母親與當地酒店負責人來到醫院，向張禮剛致謝並送上感謝信和錦旗。媽媽感激有好心人把兒子拉上來，又遇上張醫生第一時間救人，兒子才得以脫險。

妻子以丈夫為傲

張禮剛今年博士畢業，7月份剛剛入職，而妻子也是從事醫療工作，當天丈夫「逃跑」了，她也穿著禮服趕出去幫忙。張醫生回想當時情況表示︰

我相信任何一名醫生，遇到這種情況都會挺身而出。當時事出突然，自己也是事後看到影片，才意識到那時是一場「極速救援」。妻子以我為傲！

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責任編輯︰王明芳