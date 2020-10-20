【新冠肺炎】不明源頭32歲女患者　居嘉亨灣、港島東中心擔任文職工作

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君交代疫情。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情在港肆虐逾9個月，本港今日（20日）新增5宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，患者分別由印度、英國、俄羅斯和法國抵港；1宗是本地個案，屬源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞下午見記者，交代疫情，詳情即睇：【下一頁】

張竹君指出，今日有一宗不明源頭個案，32歲女子，為5259號，任職文職，於港島東中心工作，平日不需要按觸客人；住西灣河嘉亨灣1座。她本月16日起發冷發熱，10月18號到曾到筲箕灣愛蝶灣商場一名鍾姓私家醫生診所求醫，後到油尖旺臨時檢測中心（梁顯利油麻地社區中心）做檢測。

個案傳染期曾與5至6位家庭成員進餐，眾人需要做檢疫；患者的兩位同事與她較為親近，需要到檢疫中心，公司同層有100位同事需檢測，公司亦需要停業及大清洗。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭家穎