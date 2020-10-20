【新冠肺炎】再多14名確診病人康復出院　127人仍留醫

▲ 醫管局公布，截至今早9時，再多14名確診病人康復出院。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（20日）新增5宗確診個案，4宗屬輸入個案，1宗為本地源頭不明感染個案。醫院管理局總行政經理何婉霞指，截至今早9時，再多14名確診病人康復出院，至今共有4,996名確診或疑似病人康復出院；有127名病人分別於18間公立醫院留醫，其中12人情況危殆，5人情況嚴重，其餘110人情況穩定。

目前公立醫院已啟用1,098張負壓病床，使用率為59.5%；614間負壓病房，使用率為68%。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙