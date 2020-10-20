【明星理財】視后張可頤回歸演港劇《暖男爸爸》　單身貴族早為退休作好財務打算

▲ 單身貴族張可頤學懂未雨綢繆。

張可頤早前與ViuTV新劇《暖男爸爸》內的小童星拍檔JuJu合體，為保險公司拍廣告片。說到保險，單身貴族的張可頤自言作為獨立女性，未雨綢繆十分重要，需要懂理財，而金錢以外，健康亦是很重要的「投資」。

事實51歲的張可頤保養得宜，可謂圈中的美魔女之一。說到保養，她接受TOPick訪問表示，要訣是保持心情開朗：「只要保持正面又開朗，看上去也會年輕一點。」

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▲ 張可頤早前出席保險產品活動。

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張可頤談健康之道

張可頤入行已超過20年，由於演員也是自僱人士，沒有強積金的保障，加上隨著年紀漸長，更加要為自己的將來作出籌謀：「現在更要精打細算，除了為財富增值外，亦要適當地去投資，退休後才可無牽無掛，最重要是未雨綢繆及積穀防飢，由於健康亦很重要，所以醫保方面我也加保。」

近年主力在內地工作的張可頤，自言醫保很重要：「一個人在外地好慘，發生事也不想牽連到家人或者朋友，要麻煩他們幫忙自己。」

說到健康，保養得宜的張可頤分享保健心得謂，近年擔任「情緒健康大使」從而跟不少著名醫生上堂，由此學到正能量的重要：「深信想身體健康的話，除了不捱夜，好好分配工作及休息時間外，飲食亦要好好作出選擇，食有營食物，減少吃垃圾食物。」

▲ 張可頤保養得宜，身段保持得非常好。

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張可頤注重身心健康

張可頤亦說心境開朗亦很重要，從其社交平台所見，除閒時會行山接觸大自然，亦懂得寓工作於娛樂。

她說：「若精神不健康，會影響身體狀態，所以要保持身心健康，當一個人很正面開朗時，亦會顯得容光煥發，看上去亦會較年輕，身邊人亦會感受到。」

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相隔5年再演港劇

另外，張可頤相隔5年再演香港劇集《暖男爸爸》，可頤謂這是很好的機遇，之前有港劇劇本斟她演出，可惜她身在內地而無緣合作。

她說：「總有一點點情意結，在內地拍劇時，很懷念可以收工返屋企，或者約朋友食飯的時光。在香港拍劇，感覺如返屋企般舒服，這一點是很吸引我。由始至終也覺得，在自己地方拍一些本地制作，心裡是特別親切。」

同時張可頤指，與拍檔鄭中基相隔10多年再合作，期待今次合作可擦出火花。

▲ 張可頤近年更進軍幕後發展。

此外，張可頤在去年初與Laura Lee合作開設製作公司及經理人公司「涵耀星際」。由幕前兼向幕後發展，她稱因為演員不一定遇到合適的角色或劇本，故入行逾20年的她決定利用累積的經驗及知識，製作一些作品出來，更希望可以栽培新人。

她分析說：「發掘人材是件具挑戰的事，這是可遇不可求，在未來日子希望遇到我欣賞的演員、導演、編劇或歌者，在我眼裡他們均是寶藏，遇到好的人材的話，可以製作一些好作品出來。」

化妝：Gary Chung

髮型：TEDDY NG @ 4seasons hotel QG PRIVATE-I Salon

攝影：Frankie Chu

記者：游艾維