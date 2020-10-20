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劉鳴煒︰港青赴大灣區發展屬時間問題

政治 17:15 2020/10/20

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劉鳴煒接受劉慧卿訪問時稱，港青到大灣區發展只是時間問題。（林曉君攝）

國家主席習近平早前在深圳的講話中，提到要增強香港青年對祖國的向心力。青年發展委員會副主席劉鳴煒認為，港青到大灣區發展只是時間問題，「係睇遲同早、快同慢」。他又指，青年工作最有效的渠道和平台是在政府之外。

劉鳴煒今日接受民主黨前主席劉慧卿的網台節目《議會內外》時表示，早前他創辦的MWYO青年辦公室曾進行大灣區就業意向調查，僅兩成人有意到大灣區就業，其中最大的考慮是薪酬差距大。劉慧卿問及法治、自由、人權等問題會否有影響時，劉鳴煒承認這些也是原因，但若要整個大灣區擁有上網的自由，劉鳴煒直言，「我覺得不會發生。」 

他又指出，香港受惠的國家政策，除了商界、建制、金融科技或科研專才，一般人不容易感受到，關注中央對港政策，和之後發表的《施政報告》中涉及大灣區發展的部分，如何令一般青年都感覺到受惠。

劉鳴煒認為，眼前最迫切的是抗疫，他擔心，11月尾保就業計劃完結之後會出現失業潮，關注政府還有甚麼其他措施可以扶助業界。劉慧卿指，復甦經濟固然重要，但社會穩定亦重要，認為若不處理，到疫情結束後，仍有許多人出街示威。

劉鳴煒認同長期而言，香港社會要穩定，人心、民生問題需要解決，但他指，並非個個都可以同時處理多項任務，所以應有先後次序。他表示，自己從事青年工作6年，獲得的啟示是，青年工作最有效的渠道和平台是在政府之外，強調民間力量更重要。例如，青年辦公室已和十多間中學合作，推行全人發展，被問及會否向教育局提建議，劉鳴煒則稱「青年工作由下而上，較由上而下有效。」 

另外，政府日前與新加坡達成旅遊氣泡協議，旅客往來兩地將可豁免檢疫，劉鳴煒認為這是一個好開始，希望先運作一段時間，若成功的話，有其他國家加入。至於政府放寬本地旅遊團至30人，劉鳴煒認同有不少效益，指任何放寬措施，都要平衡風險和效益，若專家認為30人本地團是可接受的風險，就應該做。

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記者：林曉君

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