【對抗濕疹】婦女疑吃海參+壓力致濕疹發作極痕癢　中醫治療1個月雙腳不再紅腫【附紓緩方法】

▲ 一名婦女疑吃海參後誘發濕疹，近期因壓力大而復發，皮膚極為痕癢。

除了蝦蟹，海參、花膠也有機會誘發濕疹。註冊中醫師李廣冀近日接觸一名濕疹婦女，該名婦女2月疑因進食海參誘發濕疹，及後好轉。惟懷疑因肝火盛、壓力大，導致雙腳濕疹復發，雙腳嚴重紅腫、滲水、極度痕癢，影響睡眠，無法自然康復，遂向中醫求診。經過1個月治療後，雙腳不再紅腫，皮膚回復光滑。

李醫師向TOPick表示，海鮮引發的敏感個案時有發生，該名婦女本身有輕微食物敏感問題，但每次皮膚也會自然康復。患者較少吃海參，今年2月進食後開始，未知海參是否含有化學物質，或是其他原因引發。該名婦女皮膚好轉後，9月中疑因肝火重和壓力，致濕疹復發，遂向中醫求診。患者並無接觸化學刺激物，是內在因素誘發濕疹。經過一個月中醫治療，內服中藥，並用黃連粉浸泡雙腳，控制滲水情況後，婦人已臨床康復，雙腳皮膚回復正常，需繼續服藥數星期，以鞏固療效。

海參響螺片可令濕疹加劇

李醫師解釋，進食海參和響螺片，也有機會令濕疹加劇，濕疹人士、對海鮮敏感的人士也不宜食用。

海參：濕疹是體質濕熱引起，海參有溫補作用，有機會令身體內熱。

響螺片：性味甘涼，滋陰補腎，不是熱，而是濕，因為是海鮮，有機會引發敏感反應，不建議濕疹患者經常飲用。尤其小朋友，會對較多食物有敏感反應。

李醫師指，花膠湯也不能經常飲用。為免濕疹發作，也要避免海鮮腥發之物，例如無鱗魚、龍蝦、海膽、蝦蟹、貝殼類、青口、帶子等。

【同場加映：9類容易誘發濕疹的食物，以及5類有助紓緩濕疹的食物↓】

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治療及紓緩方法

1.內服中藥（解毒止癢）：消風散、黃連解毒湯

2.飲食

宜進食健脾去濕的食物，例如：淮山、薏米、百合、蓮子、茨實、雪耳。

湯水：可以煲扁豆赤小豆土茯苓湯，去除下焦濕熱。

水果：可選擇進食清淡的蔬果，例如：雪梨、蘋果。

戒口：須戒吃容易誘發濕疹的特定食物：辣椒、酒精、蝦蟹、牛肉；盡量少吃有機會令濕疹加劇的食物：薑、蔥、蒜。

3.外在護膚

用黃連粉浸泡雙腳：黃連除了可直接食用，還可浸洗皮膚，可減少皮膚表面的金黃葡萄球菌。若濕疹患者出現滲水情況，恐防感染金黃葡萄球菌，可用黃連粉浸腳20分鐘，有助消腫收水。

雙腳要減少接觸水

避免雙腳感到侷促（尤其穿襪子時），流汗太多

洗澡：熱水會刺激皮膚，洗澡時間不能過長、水溫也不能過熱，洗澡後宜塗抹潤膚膏。

外塗潤膚膏：注意保濕，避免皮膚太乾燥，可外塗比較鎖水的油膏或潤膚膏，例如：椰子油、杏仁油、馬油、紫雲膏、金盞花膏。

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記者：黃泳欣