工程師疑不滿女友參加大學迎新營　涉城巴30刀插死女友後跳車否認謀殺

▲ 控方於開案陳詞中指，被告不滿女友參加大學迎新營，而女友又要求被告歸還兩人的性愛片段及相片。

26歲土木工程師3年前在一輛前往深水埗的城巴上，以利刀向女友狂插30刀後，再從上層車廂破窗躍下地面受傷，工程師其後被控謀殺罪，案件今（20日）於高等法院開審。控方於開案陳詞中指，被告不滿女友參加大學迎新營，而女友又要求被告歸還兩人的性愛片段及相片，兩人因而起爭執。辯方則辯稱被告案發時精神失常，對案發經過毫無記憶。

涉案被告吳欣鍵被控於2017年9月16日，在香港柴灣謀殺20歲女死者李倩姮，被告今否認謀殺罪受審。

被告及死者在網上相識

控方今於開案陳詞指，被告與死者於2016年7月在網上相識，當時被告於香港理工大學修讀工程學位，而死者則於同一所大學修讀健康學副學位，兩人相識不久後發展為情侶。

▲ 控方今於開案陳詞指，被告與死者於2016年7月在網上相識。（資料圖片）

後來死者發現被告是一個控制狂，經常要知道死者行蹤，又擔心死者對他不忠。2017年的夏天，死者開始在大學修讀護理學士，兩人為著死者可否參加大學迎新營而起爭執，死者更一度提出分手，以致被告有尋死念頭，後來被告曾在死者寓所附近喝醉酒，死者將被告送院。

涉性愛片段及相片

案發前6天，被告與死者及其父母吃晚飯後，兩人再就迎新營問題而爭執，兩人並鬧分手，期間死者要求被告歸還兩人拍拖期間拍下的性愛片段及相片，但被告拒絕。而死者更於whatsapp 上存有一段錄音，錄得被告以性愛片段及相片威脅死者。

不滿死者決定要參加迎新營

被告其後於9月14日前往台灣，並於翌日回港。案發前的12至15小時，即9月16日凌晨，被告與死者會面，並將載有兩人性愛片段及相片的記憶卡交給死者，被告將會面過程中的部分對話錄音。控方指從錄音可得知被告不滿死者決定要參加迎新營，而死者亦懷疑被告尚藏有其性愛片段及相片。

▲ 案發於2017年，工程師涉在一架前往深水埗的118城巴上，以利刀襲擊女友後，從上層車窗跳至地面受重傷，女方及後傷重不治。（資料圖片）

被告稱對案發經過毫無記憶

根據被告向精神科醫生的說法，由於他與死者協議，他會刪除所有性愛片段及相片，而死者亦會刪除有關威脅錄音，因此他於案發當日下午起床後，便乘搭的士前往死者寓所樓下的商場。被告指出他的記憶僅至下車一刻，再有記憶的時候，已是在醫院醒來的一刻，換言之，他對案發經過毫無記憶。

但根據閉路電視紀錄，被告進入商場後前往日本城買了一把廚刀放在背包內，隨後前往死者寓所樓下的巴士站。當被告見死者登上118號巴士後，被告便尾隨上車，兩人坐在巴士上層最後排，期間兩人曾對話，但未見有激烈爭執。

被告插向死者約30下

約5分鐘後，被告突然從背包取出利刀，插向死者約30下，隨後又用刀插傷自己，並用身體撞向車窗，意圖撞破車窗不果，被告再用車上的鎚仔擊破車窗，從上層車廂躍下墮地。救護員到場後將被告與死者送院，惟死者送院後證實不治。

控方指出，從案中證據可見，他必然是有意圖殺害死者，或至少有意圖對死者造成身體嚴重傷害；但辯方卻指被告於案發時受精神失常影響，因此可獲減免刑責，被告願承認誤殺罪，但不獲控方接納，控方將傳召精神科醫生證明被告沒有精神問題。

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記者：楊詠渝