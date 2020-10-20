【超市大搜查】營養師推介日式超市低糖布丁　最低卡一款僅64kcal

▲ 營養師推介日式超市低糖布丁。

對於減肥人士來說，最難受的莫過於要戒口，特別是甜品。現時市面上推出了不少適合減肥人士的低卡甜品，註冊營養師謝詠瑩（Gloria）近日就推介4款在日式超市可以輕易買到的「低卡布丁」，卡路里最高的一款只有103kcal！

「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師Gloria日前在Facebook推介4款低糖、低卡布丁，其中最低卡路里的一款只有64kcal。Gloria指減肥人士可將這4款低卡甜品換算為一份五穀加半份油，而這4款布丁在一般日式超市如Donki、AEON或Sogo都輕易買到。

焦糖醬吉士布丁

這款布丁的卡路里為4款之中最高，但亦只有103kcal。Gloria認為雞蛋味道濃郁，惟質地較硬身。

黃豆粉布丁

這款使用日本產的黃豆粉製作的布丁，是森永今年7月推出的新產品，當時引來不少日本網民「開箱」，現在於香港Donki亦可以買到。黃豆粉布丁配上甜甜的黑蜜只有88kcal。

認住減肥人士可吃布丁：

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以下2款為森永與擅長低糖飲食的山田悟醫生合作的布丁，比起一般布丁少了70%至75%的糖分，但品嚐時亦不會覺得味道過淡。森永低糖質系列的布丁只有3.3g的糖，根據官網相等於3至4粒士多啤梨。

芝士蛋糕布丁

芝士蛋糕屬於減肥大敵，一件已經有450kcal，大家不妨吃芝士蛋糕味布丁過一過口癮。Gloria認為這款布丁代糖味較重，但奶香味濃，只有77kcal。

吉士布丁

Gloria認為吉士布丁是最滑溜的一款，吃到底部有少許焦糖點綴。重點是這款布丁只有64kcal，吃完也不會有罪惡感！

文章獲「Nutri Life 註冊營養師」授權轉載

謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook及instagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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責任編輯：徐穎彤