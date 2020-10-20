【減肥恩物】減肥不一定要食Superfood　營養師推介3類最簡單燃脂食物

▲ 營養師推介3類最簡單燃脂食物。

近年不少人愈來愈注重健康，Super Food（超級食物）主打健康有營，諸如秋葵、奇亞籽等被廣泛推廣成減肥恩物。但除了這些食物外，生活中有一些看似平平無奇的食物，其實對體重管理也有莫大幫助。營養治療診所「Nutrition Point」近日分享3類樸實無華的燃脂食物，絕對適合瘦身Keep Fit人士參考留意：

許多網上文章都提過，原來大自然有不少超級食物都可以幫助到身體燃燒脂肪或者軟化頑固脂肪。但同時又有許多文章指出，其實進食某一類超級食物會令身體增脂，所以今日以實行角度上，去談論一些食物原來平平無奇，但對體重管理是有莫大幫助。

第一類：高營養及低卡路里

乳酪及豆腐是極高蛋白質來源，但卡路里相對低，意即毋須大量乳酪或豆腐，已經可以提供我們足夠的蛋白質及營養素。而且有研究發現，每一餐食用足夠蛋白質，會令到我們的飽肚感上升之外，還可以令到肌肉容易燃燒脂肪。

因此只吃蔬菜水果是無法減脂，原因是身體根本無足夠蛋白質及營養去維持代謝率，還會令身體很容易進入低代謝狀態！

第二類：幫助減慢食物吸收

平時我們進食的豆類植物，例如鷹嘴豆，或者茄汁豆，當中有一些水溶性纖維可以減慢碳水化合物吸收，令我們飽肚感上升。但是同時要注意，如果本身有腸易激綜合症的人士要避免食用，因為這些食物很容易令身體出現肚瀉。

第三類：提升代謝率

綠茶及黑茶內有兒茶素，可以提升肌肉燃燒脂肪的速度，還可以提升身體對血糖的敏感程度，另外有研究發現，吃完東西再喝茶可以減慢脂肪吸收。

所以上述數種食物，其實就是最樸實無華的超級食物，不需特別出外花費時間慢慢找尋。

文章獲Nutrition Point授權轉載，標題為編輯所定。

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責任編輯：陳昊淋