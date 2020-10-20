【東張西望】八旬婆婆長年接濟親弟一家　無情姪仔恩將仇報賣走安樂窩

▲ 原打算在港安享晚年的蕭婆婆，沒想到自己的寓所卻被姪仔私下賣走，最近播出的《東張西望》就報道了蕭婆婆恐老無所依的故事。

每個人勞碌大半生，也只想有個安樂窩，現今已年過八旬的蕭婆婆亦不例外。不過，年輕時就隻身赴美國討生活的蕭婆婆，其間不時寄錢回港接濟愛投資的弟弟一家，即使弟弟未曾還過錢，她亦不作追究。後來她又以自己的金錢委託弟弟替她在港置業，作為她退休時的安樂窩。原打算在港安享晚年的蕭婆婆，沒想到自己的寓所卻被姪仔私下賣走，最近播出的《東張西望》就報道了蕭婆婆恐老無所依的故事。

在美打拼不忘接濟弟弟

逾80歲的蕭婆婆生於單親家庭，她與幾個弟弟均由母親一手養大。直至母親於70年代逝世，為逃離傷心地的蕭婆婆便隻身前往美國討生活。一直沒有結婚生子的她更在美國同時打3份工，衣食住行均由自己一手包辦，只是為了賺取足夠的金錢讓自己可安享晚年。

而蕭婆婆在美國長年打拼期間，自八十年代起她亦不時寄錢回香港接濟她其中一名愛投資的弟弟，金額從由數千美金陸續增加至十萬美金。儘管弟弟一直沒有還錢，但深信血濃於水的蕭婆婆亦不作追究，甚至為了將來自己可以回港退休，她更以自己的金錢委託弟弟替她在港置業，作為她退休時的安樂窩。

蕭婆婆後來於2011年退休回港，據她表示，弟弟於2005年以其匯款先後購買了目前她正在居住的筲箕灣新利大廈，以及用來放租的西灣河都寧大廈。不過兩個單位的註冊業主均為弟弟和姪仔的名字，而非蕭婆婆的名字。雖然弟弟後來曾和姪仔聯名寫信跟蕭婆婆指，將會把兩個單位轉回蕭婆婆的名下。

但直至弟弟離世後數年，蕭婆婆才發現原本用作收租的西灣河都寧大廈，原來早已被姪仔賣走，不過她分文未收。姪仔後來更變本加厲把蕭婆婆的住所筲箕灣新利大廈單位按予銀行，並向蕭婆婆借20萬港元償還利息，蕭婆婆亦繼續忍受。但直至今年，姪仔更把蕭婆婆自住的筲箕灣單位出售，蕭婆婆頓失以勞碌大半生所換來的安樂窩。

而《東張西望》翻查姪仔的社交網站時，發現姪仔此前的生活十分奢華，吃近2萬元一頓的晚飯、佩戴幾十萬元的名錶，還有其他如手機、名車等奢侈品，均顯示姪仔過去的生活非常多姿多彩。

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姪仔坦承投資失利欠巨債

在《東張西望》攝製隊的陪同下，蕭婆婆日前就事件上門與姪仔當面對質，最初姪仔只容許蕭婆婆一人入屋商討事件，攝製隊在門外聽見同住屋內的姪女指：「哥哥現在自己也沒地方住，要搬回來和我們居住，我們也很痛苦」。但蕭婆婆痛心的表示：

你們的痛苦不是我給你們的，記得姑媽以前怎樣幫過你們嗎？

姪女又指：「如不是爸爸幫你買樓，你又怎能在香港住那麼久」，蕭婆婆則強烈的回應：

(單位)我是用自己錢買的，你知不知道?

後來姪仔與蕭婆婆再轉到寓所樓下商討事件，其間姪仔坦承自己因為在投資上失利，正承擔巨價，已無力再供筲箕灣新利大廈單位。他指出，如果任由銀行收樓並把單位以賤價賣出，到時自己連還錢給婆婆的機會也沒有。

不過，他未有提到自己過去把單位按給銀行時，在扣除按揭後，原本價值數百薊的單位只剩數十萬，變相早已令蕭婆婆的財產失去一大部份。姪仔僅不斷表示自己因有財務困難，惹得蕭婆婆生氣地指：

你供不起樓並非我的責任，是你的責任！

對於解決方法，姪仔表示目前自己只能為蕭婆婆提供20萬元現金，並願意一直支付租金讓蕭婆婆成功輪候上公屋。對此不以為然的蕭婆婆則表示，只想在目前的居所住到死的那天。

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責任編輯:羅嘉欣