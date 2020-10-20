【狂野空姐】廖慧儀疑出軌搭上《#後生仔傾吓偈》男主持　落選港姐大反擊：有人恐嚇我

▲ 「狂野空姐」廖慧儀鬧出分手風波。

有「狂野空姐」之稱的今年落選港姐廖慧儀（Jessica），自參選以來都大方公開跟男友Sam戀情，十分恩愛，可是早前廖慧儀被指疑搭上《#後生仔傾吓偈》主持孔德賢，而狠飛男友，其後Sam一度出post怒罵廖慧儀，Jessica沉默十日，今日終在IG爆料，指自己一直遭人恐嚇甚至性騷擾！

「狂野空姐」廖慧儀參選時已經是非多多，雖一度被視為大熱，最終五強不入，幸Jessica拍拖5年的男友Sam亦公開支持女友，對她呵護備至。

不過，早前Jessica被指跟《#後生仔傾吓偈》主持孔德賢（Danny）傳出緋聞，廖慧儀雖稱跟男友關係不變。

▲ 廖慧儀在參選時已是非多多，如被指有紋身。

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但Sam卻曾在IG自爆被分手，留言「 點解要選擇因為一啲小問題而突然狠心離開我，係咪因為入咗娛樂圈擴闊咗眼界，回頭看所有嘢覺得我甚麼都不是？」不過Sam其後把帖文刪除。

廖慧儀IG爆料

被指「出軌」的Jessica，一直未有發言，但今日她在IG Story貼圖，疑似爆出分手內幕。

她聲稱自己IG帳戶多度被入侵：「密碼改幾多次都無用，原來一直仲偷用緊我Email。跟蹤威脅恐嚇性騷擾，當街偷我電話跑走、捕我落堂、炸我Whatsapp，講粗口鬧我唔去見你，全日打幾百個電話畀我打到我電話無電，出Post說我不是，話要畀世人公審我。」

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Jessica又指：「我被人罵唔緊要，呢啲人都係互不相識嘅人，佢哋根本唔知件事嘅來龍去脈，但唔好事後同我講個Post唔係自己出，係Account被人Hack咗再搵朋友食死貓猫，扮到事不關己，扮呀妹扮朋友搵我，日日都玩跳樓，你要搞清楚，呢啲唔係愛嘅表現。」

她更指：「其實好多嘢已經可以報警處理﹗」雖然未有指名道姓，但網民都相信Jessica所指正是前度Sam！

▲ Jessica一向是非多多。（取自IG）

對於被指恐嚇、性騷擾等，Sam回覆傳媒否認其事，並指這段期間曾跟Jessica復合了一兩日，但再度被飛，Sam自言很緊張此段情，但對方的絕情令他很心傷。

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Sam更明言在跟Jessica同居時，女友常跟另一個男子來往甚密，被問是否指孔德賢，Sam表示正是對方。