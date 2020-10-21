【準新娘】姜麗文婚禮受疫情影響延期　婚期變情不變：我們已認定了對方

▲ 姜麗文遇未婚夫重拾初戀感覺，婚禮被疫情影響不心急：「已認定對方！」

今年2月，姜麗文（Lesley）在社交網站宣布喜訊，與拍拖3年多的工程師男友Pakho結婚，當時姜麗文已經以「老公」稱呼對方，不過實際婚期卻因疫情打亂，預期延至明年才舉行。曾經歷過人生高低的Lesley接受TOPick專訪坦言，遇到未婚夫Pakho有如初戀一樣，幸運滿溢地稱：「覺得自己中了六合彩！」

姜麗文透露，與Pakho在拍拖不足1年便同居，之後不久已有結婚打算，直到今年2月公布婚訊時，他們訂婚已兩年多：「公布婚訊當時我們已視對方為老公、老婆，但我們還未簽紙，法律上還不是夫妻。但結婚前後一切都不變，我們還是一起同住，像老公老婆一樣生活得很幸福快樂。」

雖然生活上不變，但心態上，Lesley坦言有感到一點點的不同：「我們的關係不再是那種lovey-dovey（肉麻）、拍拖的感覺，變成一同向未來方向進發的交流，聊天和計劃內容不止是說去哪裡遊玩，是要想未來十年、廿年的事，有種安心的感覺。」

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▲ 今年二月，Lesley貼出簡單的婚照宣佈與Pakho的婚訊。（instagram圖片）

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婚禮因疫情延期

在新冠肺炎疫情最嚴重的時候公佈喜訊，再周詳的結婚計劃都要被逼延期：「暫時還未有新的日子，最重要是有幾位重要的家人在溫哥華，即使是很小型的婚禮，都希望他們能夠參與。之前計劃在香港舉行，現在覺得哪裡都沒所謂。」

幸運地籌辦婚禮的各個單位都很體諒，由樂隊、攝影以至場地、食物，大家都諒解疫情帶來的影響：「預計不會在今年舉行，最幸運是能夠找到Pakho，我們已認定了對方，最重要是大家能夠安安樂樂、身體健康地一起慶祝，所以婚禮不用心急。」

▲ 一對新人都喜歡簡約，Lesley希望婚禮能以她最喜歡的植物作佈置。（湯炳強攝）

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相識

回想當年因為失戀而患上抑鬱症，Lesley直言曾經對感情絕望：「當時單身4年，一直覺得自己未準備好，甚至有想過永遠單身都可以，或者領養小朋友做單身媽媽。」

剛好那時Lesley隨口跟新認識的朋友問起，有否單身男子可以介紹，對方很快便著手安排：「It's crazy！真的第一個介紹就成功了！」

在幕前工作有許多形象包袱要顧慮，從未玩過交友軟件、參加聯誼飯局的Lesley，首次見到未婚夫Pakho心跳得極快：「好記得第一個約會聽他說話笑到流淚，就覺得跟他在一起好開心。飯後他送我到巴士站，當時我腦海還在想，到底自己喜不喜歡他，此時迎面有巴士到站，但我裝作看不見、跟Pakho繼續聊，當下才醒覺我會這樣做，可能對他已很有興趣。」

▲ 雖然第一次見面已經很有火花，但二人認為大家並非一見鍾情。（instagram圖片）

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交往

二人自然地發展，很快便成為男女朋友：「未試過這樣自然。第一次見他怎對待家人時立即『心心眼』，他全家都好nice、好有家教和禮貌，他很疼父母和姐姐，這件事很重要。」

不過，Lesley卻強調並非對Pakho一見鍾情：「我們有談論過覺得不是一見鍾情，一開始覺得可聊天、成為朋友，到第3、4個約會才覺得『I really like him』，可以繼續交往下去。」

▲ 第一次與Pakho拖手已經讓Lesley心跳冒汗。（湯炳強攝）

單身4年重拾拍拖的情懷，她直指那時有「初戀的感覺」：「單身太久，那時好像不懂拍拖一樣，單是拖手已覺得好緊張，很久沒有拖過手！」

不過二人並非初戀，問到會否向對方坦誠過往的戀情時：「我以前會，年輕時拍拖會好想知對方所有女朋友的事，為何分手、對方是誰，但跟他一起我們都無興趣知道對方的過去，我們太融入自己兩個人的世界，可能年紀大了覺得不重要，將焦點放於現在和將來，這才是最健康的事。」

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磨合

由朋友發展成情侶，再發展成同居伴侶，過程不足一年：「拍拖第一年紀念日我們已經同住，那時剛好租約滿要搬屋，整件事也是非常自然。」

相見好同住難，問到拍拖、同居的磨合問題，Lesley甜蜜地謂：「我們在一起快4年了，還未找到他的缺點，我們未嗌過交，溝通很好，有甚麼事都會立即說出來。他沒有壞的事情，我真的覺得自己中了六合彩，He's wonderful！」

▲ 在Lesley眼中Pakho是個完美的情人和人生伴侶。（instagram圖片）

相對開朗健談的Lesley，Pakho是個安靜的男生：「我不喜歡多話的男生，因為怕大家會爭著說話，他不是太愛說話的人，對我來說很吸引，當然在家會談天、會說很深入的心事，但主要都是我在說，哈哈。」

二人都是喜歡簡單生活的人，甚少慶祝節日：「除了我很喜歡的聖誕節及新年。我本身好煩，甚麼都要慶祝，每日都會找到個原因，例如今日工作好成功、做完訪問好感恩，就會想煮個靚飯，所以我們每天都有慶祝，並不渴望那些特別安排的驚喜。」

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▲ Lesley認為驚喜應該充滿在生活之中，而非刻意營造。（湯炳強攝）

認定

由戀人發展成人生伴侶，那是另一個議題：「當他看到我的抑鬱症回來，見到他怎樣處理我的病情，是很難找到的。他非常之了解這個病，會為了我去了解、去讀書，又會陪我做相關的公益活動，當時覺得他不是只個好男友，還是個好的life partner。」

至今已患抑鬱症7年，病情間中反覆打擾生活，幸Pakho攜手跟她一起面對：「有他在旁邊，會減少害怕，他變成了我的心理醫生。而且想再強調，抑鬱症是個病，無論你有多開心幸福，抑鬱症都可能會一直存在。」

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▲ Lesley手上的水晶求婚戒指是她的意思，希望未婚夫能把不買鑽石省下來的錢拿來作善事。（湯炳強攝）

與爸爸秦沛關係要好的Lesley，透露過去了解中的男生都會先帶給爸爸「過目」。她笑謂：「很多人以為我爸爸好惡好嚴格，所以無香港男仔追我，要『鬼仔』不認識他才夠膽跟我一起。」

她笑言可能過去爸爸說得太準確，首次見Pakho時為免影響女兒戀事而不敢多說，不過後來慢慢認識了這位未來女婿，覺得對方夠孝順又愛錫Lesley，所以對Pakho亦讚口不絕。

Hair：Zap Tang @ Essensuals.hk

Make Up：Aster Phang

記者：陳心怡

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