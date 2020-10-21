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【名牌開倉】九龍灣名牌服飾劈價開倉　Vivienne Westwood手袋低於2折【內附地址】

休閒消費 12:21 2020/10/21

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

九龍灣E-Max開倉，當中最值得留意的是Vivienne Westwood以低於成本價一七折發售。

在新冠疫情下，零售業成重災區，而由於適逢減價，所以今年減得比以往都狠，今個星期四10月22日終於來到位於九龍灣的E-Max，在地面的中央廣場舉行秋日季「折」感謝週，當中最值得留意的是Vivienne Westwood以低於成本價一七折發售。

E-Max今個星期四（22/10）舉行開倉。（圖片由E-Max提供）

這一次的夏日季「折」週，一次過囊括多個品牌，由時裝品牌到運動品牌都有，種類可算是多元化，例如高級時裝品牌Vivienne Westwood、運動品牌Puma、Palladium、戶外品牌Timberland和牛仔褲品牌Guess等。

當中最值得留意的是Vivienne Westwood手袋部分以一七折發售，此外，商戶Free Running內的Under Armour運動衫一七折，Timberland運動鞋3折等，都是明天值得立即搶購的項目。

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留意的是這個秋日季「折」感謝週的營業時間由早上11時至晚上8時（部分品牌至9：30pm），大家放完工還來得及掃貨。

日期：22/10-27/10

時間：11：00am-8：00pm（部分品牌至9：30pm）

地址：九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心

記者：何偉雄

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