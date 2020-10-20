社民連8人涉違限聚令押後再訊 裁判官轉介當值律師處理

▲ 梁國雄及辛浩銘(左)涉違限聚令被票控，案件押後至12月再訊。(林欣樂攝)

社民連成員到警總外抗議警方就五一勞動節遊行發出反對通知書，期間黃浩銘、梁國雄、曾健成、陳寶瑩、辛浩銘等8人涉違反4人限聚令，被發出傳票，案件今（20日）於東區裁判法院提堂，8人均無律師代表，其中5人申請當值律師服務未獲接納，裁判官同意轉介5人案件予當值律師，並押後至12月1日再訊以待當值律師處理，以及待被告索取文件。

8名被告依次為黃浩銘、李善芝、辛浩銘、陳寶瑩、周樹榮、梁國雄、曾健成及梁智輝，被票控於2020年4月30日在香港軍器廠街1號，參與受禁群眾聚集，違反《預防及控制疾病（禁止群眾聚集）規例》599G。

8人拒絕繳交傳票罰款，今就控罪出庭應訊，全部均無律師代表，除黃浩銘、梁國雄及李善芝外，其餘5人曾申請當值律師服務，但因限聚令控罪不屬於服務範圍而被拒。周樹榮指因年紀老邁，不可能就控罪親自抗辯，希望獲裁判官轉介予當值律師。

裁判官林希維則同意轉介5人案件予當值律師，8人暫時毋須答辯，案件押後至12月1日，以待當值律師處理，以及待被告索取文件。

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記者：林欣樂