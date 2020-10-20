港大調查指8成市民常於家庭群組收發疫情資訊　學者：轉發前應先查核內容

▲ 港大一項研究發現，近8成市民經常在家庭聊天群組內收發新冠肺炎資訊，不過表達關心只有約4成。（洪芷晴攝）

疫情下市民多在社交平台及即時通訊軟件上分享不同健康資訊。港大一項研究發現，近8成市民經常在家庭聊天群組內收發新冠肺炎資訊，不過表達關心只有約4成，而收發讚賞訊息只有不足1成。團隊指，越常收發帶有關心、鼓勵、開心趣事等正面訊息，家庭和諧及溝通質素亦越高；而在發放不同健康資訊前亦應先查核內容可信性，否則會適得其反。

【新冠肺炎】今日新增5宗確診個案 其中1宗為本地個案屬不明源頭

賽馬會今年5月委託香港大學公共衛生學院，以網上問卷訪問4914名18歲或以上的香港居民，有約78%受訪者表示經常在家庭即時通訊群組，收發同新型冠狀病毒有關的資訊、有約58%表示會傾談日常生活事。及有約40%會表達關心。不過，研究亦發現，會在群組收發讚賞訊息的只有約8%，及收發祝福訊息亦只得約16%。

另外，研究亦發現轉發訊息前的內容查核十分重要。調查結果顯示，「經常轉發及經常查核內容」的受訪者，給出的家庭和諧分數平均為7.48分 （已10分為滿分） ；而「經常轉發但從沒或很少查核、或很少轉發」者，平均則為6.39分。前者平均給出的家庭快樂分數為7.16分，後者則為5.89分。

家庭溝通質素方面，分別更為顯著，經常轉發及經常查該訊息者，平均分數為7.08；而從沒有或很少查核、或很少轉發者則只有5.25分。負責今次研究的港大公共衛生學院講座教授林大慶形容7分或以上才屬理想。

研究團隊表示，受訪家庭如收發更多日常生活事、表達關心、或者個人及家人的開心事，溝通質素越高。 林大慶亦建議，市民在轉發防疫資訊時，要先核實真偽，「轉發前應停一停、諗一諗」，否則不單無助溝通，更可能會為家人增加煩惱，令家庭快樂感下降。

另外本港今日（20日）新增5宗確診個案，1宗是本地個案，屬源頭不明個案，患者居於西灣河嘉亨灣，詳情即看：【下一頁】

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記者：洪芷晴