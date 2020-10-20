涉襲擊支持政府男同學 16歲男生判感化1年 

▲ 16歲男生涉襲擊支持政府男同學，今於東區裁判法院被判感化1年。(經濟日報資料圖片)

去年筲箕灣一中學內學生因政見分歧發生衝突，多人涉向1名支持政府的男同學投擲水樽、竹枝及曲棍球等，事後5人被控普通襲擊罪，其中1名16歲男生早前認罪，今（20日）於東區裁判法院被判感化令12個月，並須遵守宵禁令、依從感化官指示等，另須付訟費500元。

認罪的被告為1名16歲中四男生，與另外4名14至15歲的男女同學，一同被控普通襲擊罪，控罪指5人於2019年11月20日在筲箕灣襲擊1名男學生。涉案的4名男女學生早前不認罪，案件押後再訊。

代表律師指，感化官報告建議判以12個月感化令。裁判官考慮後，決定接納建議，判被告12個月感化令，被告須遵守晚上10時至早上6時的宵禁令，在指定地點居住、上課等及參與小組活動，以及依從感化官指示，另須付訟費500元。

案情指，事主與被告為同學，事發當日小息期間，事主在課室被約20名學生包圍辱罵，當中包括被告在內，其間有人向他投擲水樽、竹枝及曲棍球等，事主左腳被硬物擊中。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂