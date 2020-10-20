地盤工人認向警署擲汽油彈 官質疑控方控以較嚴重控罪

▲ 地盤工涉於旺角警署外擲汽油彈，今於區域法院承認控罪押後判刑。(經濟日報資料圖片)

去年10月14日凌晨時分，1名越南籍中二男生及1名20歲地盤工人，涉向旺角警署擲汽油彈，涉案地盤工人今（20日）於區域法院承認有意圖而企圖縱火罪。案情指，被告被捕後作出招認，但指自己犯案是受人所逼。法官質疑沒有證據顯示被告縱火是意圖傷人，控方則指被告罔顧他人生命，並控以較嚴重的「有意圖而企圖縱火」罪名，而辯方沒有反對修訂案情。案件押後至10月29日判刑，被告續准保釋。

被告林小雄（20歲），報稱地盤工人，今承認1項有意圖而企圖縱火罪。控罪指，被告於2019年10月14日在旺角警署外，與同案黃姓17歲被告及其他身分不詳的人有意圖而企圖用火摧毁或損壞旺角警署的側門，藉此危害他人生命，或罔顧他人生命是否會因而受危害。

案情指，案發當日凌晨1時，被告與黃姓17歲男生各手持1枚汽油彈，從旺角水渠道行去花園街，及後再沿太子道西行向旺角警署，其後於警署側門對面，被告點燃手中汽油彈及投向側門，其後向花園街逃去。被告逃至花園街時被警員截停及拘捕。

警誡下，被告表示知錯及承認曾投擲汽油彈，又指沒想到嚴重性，其後在警署內進行錄影會面時，又指自己是受人所逼而犯案，指自己在2019年10月13日晚上收到不知名電話，對方威脅他替其辦事。

法官於庭上對控罪提出質疑，指控方現時控以較嚴重的「有意圖而企圖縱火」罪，惟被告在警誡下卻指自己受人所逼，質疑如果沒有證據證明被告當時縱火是為了傷人，控方是否應控以較輕微的控罪。

控方回應指，考慮到被告當時與黃一同犯案，而黃是有意圖用汽油彈傷人，考慮到「夥同罪責」適用於本案，因此可作出被告有相同意圖的推論，以及不接受被告在警誡下作出的開脫式說法。

法官續質疑，控方所指的意圖，是基於黃的手機whatsapp中，被發現有對話內容提及要燒死警察，但沒有證據顯示被告知悉有關對話，又質問控方，精明的警員在拘捕被告後，有否向被告展示及查問有關whatsapp對話內容。

控方表示沒有，但指出控方檢控基礎是基於whatsapp對話，被告警誡下的招認，以及案發地點為警署側門等環境證據，並修訂案情，指案發時警署內有人，而側門亦有警員戒備，被告行為罔顧他人生命，又指辯方亦同意有關案情修訂。

法官最終接受控方修訂案情，但認為當條件相同及沒有實質證據時，控方應該用對被告較有利的情況來考慮。案件押後至10月29日判刑，被告續准保釋。

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記者：王仁昌