【深情守候】愛妻「植入性胎盤」産後血崩昏迷　港爸守候11小時太太終逃出鬼門關

▲ 愛妻「植入性胎盤」産後血崩昏迷，港爸守候11小時太太終逃出鬼門關。

常說「生孩子如同闖鬼門關」，生產過程實在有太多未知數。任職大學教授的趙善軒（Gavin），太太上周進入產房分娩，在迎接小生命降臨之際，卻傳來壞消息，太太因「植入性胎盤」產後大量出血，在長達11小時的搶救過程中，醫生為其輸了20多包血液，最終成功跨過鬼門關。

趙善軒早前於Facebook發文分享太太產後血崩昏迷的經歷。上周四（15日）早上9時許，他的太太在法國醫院分娩誕下女兒。惟11時許，醫生通知他，太太流血不止，已即時輸了六包血液。其後，太太被轉送至ICU（深切治療部）觀察，期間趙善軒一直陪伴在側。

經檢查後，醫生發現太太有「植入性胎盤」問題，由於上一胎是剖腹生産，今次懷孕胎盤植入上次生産的傷口，導致出現「植入性胎盤」，需即時進行手術止血。到了下午4時許，醫生讓趙善軒進入手術室鼓勵太太，當時她的心跳、血壓已跌到極危險的水平，需要打強心針救命。

其後趙善軒致電外父、外母，讓他們馬上趕到醫院。手術又進行了3個小時，期間音訊全無，他大感崩潰，「當時心急如焚，卻是無能為力」。

我意識到可能永遠失去她，這是我絕對不能承受的結果。

直至晚上10時半，10多位醫護人員走出手術室，通知趙善軒，太太已經平安無事，亦已進行器官重建手術。當時他與一眾醫生、護士都喜極而泣。趙善軒表示，在搶救過程中，太太經歷了4次手術，整整輸了20多包血液，即10多公升血液。

11時許，太太轉到瑪麗醫院的ICU，趙善軒一直守候至淩晨2時，才能見上太太一面，當時她仍然昏迷不醒。直至早上，護士致電通知太太已恢復意識，可以說話。而太太甦醒後，似乎對發生了什麼事毫不知情，趙善軒向她簡單解釋後，她擔心的竟是是否花了很多錢。

我說，即使傾家蕩產，只要她能平安回來便足夠！

趙善軒表示，感謝法國醫院及瑪麗醫院醫護人員的關懷備至，「醫生護士馬不停蹄，進行了十多小時的手術，救了她的性命，也救了我們這一家」。

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責任編輯：沈佩珊