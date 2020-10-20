【免費本地遊】 消費800元可換本地遊名額 一文看清旅發局「賞你遊香港」參加辦法

▲ 發局今日正式推出「賞你遊香港」活動。(經濟日報資料圖片)

因應政府今日(20日)宣布放寬本地遊人數，旅發局今日正式推出「賞你遊香港」活動，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元，可換取本地遊名額一個，名額有一萬個。

「賞你遊香港」共提供接近50個由不同本地旅行社特別設計的深度遊行程，全部均為半天或以上。旅行團包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪至少兩個景點，當中有城中的打卡熱點或別具本地文化特色的地點。

【本地遊】旅發局推出「賞你遊香港」計劃 市民於本地消費滿800元可換本地遊名額一個，詳情即睇：【下一頁】

參加步驟如下：

1. 即日起，市民於本地的指定零售及餐飲商戶的實體店舖消費後，可開始儲起機印收據（必須為正本，憑最多兩張機印收據，可供一人換取一個旅行團名額）

2. 而至本月27日，參與本地遊的旅行團會將資料上載至活動網站（ http://HolidayHK.com/zh-hk/free-tours ），屆時市民可瀏覽相關資料及選定旅行團

3. 直接聯絡參與活動的指定旅行社預訂旅行團，並於出發前提交正本收據（收據將不獲退還），以及向參與旅行社繳付港幣$100按金

4. 按金將於旅行團出發當日，全數以現金方式退還予參加者；如旅行團取消，按金亦將於30天內全數退還，屆時市民可再物色心儀行程重新報名

特別注意事項：

旅行團出發日期由2020年11月1至12月31日，期間換領旅行團次數不限

3歲以下不佔座位及不用餐的小童，可豁免消費指定金額要求，每名成年參加者最多可帶一名獲豁免小童同行，但行程中如景點需憑票入場，該成年參加者需自行為小童購票

計劃名額限定1萬個，一張收據最多可換領一個名額

旅行團報名後不設退換，參加者報名後若取消預訂或更改日期／參加者姓名等，將一律視作取消訂位，所繳按金均不獲退還；參加者如缺席，其繳付按金將不予退回

參加者如出現發燒、乾咳或呼吸困難等症狀，均不可參加當天行程，其遞交的收據正本和已繳交的按金，都可獲退還；參與旅行社有權要求參加者提交醫生證明書，證明有其所述病徵

網購消費收據不可作使用

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：洪芷晴