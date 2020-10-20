【Monchhichi Cafe】山下菓子推Monchhichi秋季主題甜品及精品　黑糖珍珠Waffle塔及Tiramisu 梳乎厘$78起

▲ 山下菓子推Monchhichi秋季主題甜品及精品。

Monchhichi多年來大受歡迎，日式咖啡室山下菓子旺角店由10月16日起至11月中再次聯乘 Monchhichi 推出秋の味覺甜品期間限定店，推出多款可愛的甜品及精品。

Monchhichi 秋の味覺推出的甜品派對以黑糖、抺茶、朱古力及栗子為主題，不同時段供應不同甜點。除甜品主餐牌外更推出 Tea Set、Monchhichi Mini Dessert 等等的甜品套餐。

點擊大圖查看精選甜品及精品：

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

二人或四人套餐連自選 Mini Dessert（二人餐$348／ 四人餐$588）

下午茶供應時間為下午2時至6時，其中二人或四人套餐連自選 Mini Dessert的配搭豐富，二人餐$348，四人餐$588，還有不同禮遇。

套餐當中包含小食、主食、Pizza（4人餐）、自選 Mini Dessert及飲品，一次過享用不同Monchhichi主題美食。

如選購二人餐，可獲贈精美甜品碟1隻及Monchhichi 吊飾；如選購四人餐，可獲贈精美甜品碟1隻及即時享精品類88折優惠。

精緻甜品

除了不同套餐，還有多款即叫即做的特色甜品，例如黑糖珍珠梳乎厘、Tiramisu 梳乎厘及香蕉船等等。另外，每日限量供應時令水果酥皮撻，當中的香印提子水果撻不容錯過。

限定精品

山下菓子獨家設計一系列的Monchhichi限定精品不容錯過，今次特別設計了秋の限量版 Monchhichi 公仔套裝及 Baby 公仔，無論造型及表情動作都可愛程度爆登！所有公仔數量有限，售完即止！

粉絲們除了吃甜品及購買精品，記得與Monchhichi佈置影相，留下美好回憶。

Monchhichi 推出秋の味覺甜品期間限定店詳情：

地址：旺角彌敦道700 號T.O.P商場3樓315號舖

供應期：即日起至11月中

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編緝：王芷瑩