會計界倡打擊業內「艇仔」假會計師

▲ 一眾會計界人士要求當局打擊業內「艇仔」問題。（尹櫻霖攝）

會計界愛心同盟（同盟）執行主席林智遠今日（20日）向會計界立法會議員梁繼昌，以及香港會計師公會（公會）遞交請願信，要求政府和公會打擊業內俗稱「艇仔」假會計師，並撤回公會對會員發出的「建議修改道德守則徵求意見稿」。

林智遠稱，現時業內有一百多間由「艇仔」假會計師開設的「會計公司」或「會計事務所」，模仿執業會計師行名稱，避開法例進行無牌核數工作，簽署核數師報告。他批評，「艇仔」質素參差，過去更有詐騙情況出現，涉及不少投訴，影響會計師專業形象和生計，「會計師3至4成的生意受到影響」。

會計師公會曾於7月就道德守則修改，向會計業界進行為期一個月諮詢。同盟10月進行隨機網上問卷調查，向業界查詢有關「道德守則修改徵求意見稿」的看法，超過95%受訪者認為公會應有更長諮詢期及簡介會，進行諮詢和解釋「意見稿」工作。有超過87%受訪者表示，「意見稿」對「受監管人士」定義。已超越法例規定。該次調查共訪問889名會計師。

為打擊業內「艇仔」問題，梁繼昌曾提出《2018年專業會計師（修訂）條例草案》法案，原定於4月初進行二讀審議，惟會議進入有關議程時，梁繼昌不在席，立法會主席梁君彥以此為理由，拒絕處理有關議案。梁繼昌事後解釋指，需要更多時間游說各黨派的議員支持通過此法案，

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記者︰尹櫻霖