【本地遊放寬】旅行社指即日已收報團及或包團查詢　研推更多特色本地行程吸客

▲ 旅行社推出多個本地遊一天團。（林宇翔攝）

港府周五（20日）起放寬本地遊旅行團人數至最多30人，辦團旅行社須簽署防疫承諾約章﹑旅客用餐以外全程都要戴口罩等。有旅行社表示歡迎，認為是好消息，即日更已收到約20人報團；亦有舉辦本地導賞團的旅行社指，將復辦更多公眾團（Public Tours），每人將團費300至400元，亦收到學校及酒店的包團查詢。

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縱橫旅遊常務董事袁振寧表示，本地遊團人數放寬至最多30人，可供業界更多彈性辦團﹑安排行程及旅遊巴接載，消息一出，即日已有約20人報團，於本周末至11月中出發，

遊覽印洲塘﹑食海鮮餐為主的團較受歡迎，每人約400﹑500元。

他指，受「4人限聚令」影響，曾嘗試辦本地遊團，但營運及成本開支太貴，與「蝕住做」無異，放寬人數後，本地遊的一人團費大約300元，每團接待25名旅客左右，並有導遊或領隊，以及導賞員陪同；又認為政府規定的辦團條件，業界在實際操作上不難執行，正考慮派防疫包予團友。

「活現香港」是專門舉辦本地導賞團的旅行社之一，執行董事鄧彥心亦言，公司將復辦一些開放予公眾的導賞團（Public Tours），但每團人數會控制在12至15人，認為較舒適，每團收費約300﹑400元。

鄧彥心形容，今日亦收到7至8個包團查詢，

有學校或酒店想了解一些特色團，亦有攝影文化組織想辦一個「上環疫情團」，即了解香港醫學及醫療展的導賞團。

她說，因應本地遊旅行團人數友放寬，加上旅發局亦進行本地遊推廣，正研究更多本土特色行程，吸引市民。

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記者：陳曉瑩