【本地遊放寬】業界盼政府捉緊推廣綠色旅遊契機　環團籲大眾尊重自然生態環境

▲ 旅行社推出多個本地遊一天團。（林宇翔攝）

港府周五（20日）起放寬本地遊旅行團人數至最多30人，辦團旅行社須簽署防疫承諾約章﹑旅客用餐以外全程都要戴口罩等。有本地遊顧問盼政府及業界捉緊綠色遊發展的契機，長遠推出更多綠色旅遊產品；環團則籲旅客尊重目的地的生態環境，並帶走個人垃圾，旅行社在出行前宜多提醒團友注意。

有旅行社指即日已收到本地遊報團及或包團查詢，研究推更多特色本地行程吸客，詳情即看：【下一頁】

可持續旅遊顧問謝宇德表示，受「4人限聚令」影響，辦團成本高，業界已推掉了不少生意，現時放寬至下限30人，旅行社在安排行程上會更具彈性。

他認為，疫情下港人在未能外遊下，都愛到郊外走走，而科技的帶動下大眾都發掘了不少本港綠色特色及資源，長遠值得鼓勵，冀政府及業界把握今次契機，研究推出更多綠色旅遊產品，幫助發展本地綠色旅遊。

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「綠色力量」副主席文志森則指，本地遊在疫下變得流行，港人亦外追求秘境打於等，但早前郊區卻隨處可見被棄置的口罩和垃圾，亦有人在泥灘或河口位置掘蜆並帶走，擔心旅行社復辦本地團後，郊外的人數會增加，對自然生態構成危險。

他呼籲旅客尊重目的地的生態環境，在行程完結後帶走個人垃圾，並忌在郊野範圍大聲喧嘩，保持安靜，以免干擾他人享受大自然的機會；而旅行社在出行前宜多提醒團友注意。

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記者：陳曉瑩