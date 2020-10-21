【讀書神器】淘寶賣「聰明光環」聲稱提高智力專注力　賣家︰助提神醒腦成績猛進

▲ 淘寶近日出售一款名為「聰明光環」的產品，聲稱可以提升智力及專注力。

淘寶世界無奇不有，最近有網民發現，一款名為「聰明光環」的嶄新產品在淘寶上架，聲稱可以提升智力，旋即引起家長注意！賣家更引述哈佛大學一份研究指出，當身處室溫攝氏22度的空間，處事效率最高，而「聰明光環」就是針對性開發，對大腦有恆溫作用，更揚言「大腦溫度決定智力」！

家長群組最近瘋傳幾張淘寶網截圖，一款新產品名為「聰明光環」或「智力光環」，相片中的孩子將「光環」戴上頭，旁邊寫有「提高智力」、「100元買來孩子輕鬆一生學習」。

售價最平128人仔

TOPick記者翻查「淘寶網」後發現的確有「聰明光環」出售，標題列出家長最關心的「學霸智商」、「中考高考提分」、「提高專注力」等字眼，售價由128人民幣（約149港元）至300人民幣（約348港元）不等，視乎光環大小，還提供成人版。

▲ 「聰明光環」售價最平128人仔，但銷情淡薄。（淘寶截圖）

賣家︰9歲兒奧數考試成績進步

從相片中可見，「光環」以透明膠管製作而成，前方有一條紅色或藍色的海綿，後方則以一個鐵環扣上膠管，孩子戴上頭，猶如孫悟空戴上「緊箍咒」般。

賣家以「凍水潑向臉」比喻聰明光環的功效，指戴上後可保持頭腦清醒，還聲稱自己的9歲兒子考試成績突飛猛進。

本品測試時發現特別適合於2類人，一是考試時遇到不會做的題目緊張崩潰的人，二是脾氣暴躁的人……最明顯是我9歲兒子，奧數考試時使用了之後成績突飛猛進，自信心增強。

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光環內藏油分有恆溫作用

產品頁面列明，聰明光環是全球首款提高智力的穿戴產品，並解釋光環的原理是根據「大腦智力和溫度的關係及恆溫動物調節體溫」，即光環有助調節體溫，從而提升大腦智力；並建議中小學生、大學生、寫論文的碩士博士生、研發人員、軍事指揮，「需要精神集中比拼智力的腦力勞動者」使用。

賣家更引述哈佛大學研究指出，在室溫約22度時，大腦處事效率最高，聰明光環則作出針對性開發，光環內藏的油分對大腦有恆溫作用，當身處22度以上的環境時使用，有助提神醒腦。賣家更將有關研究cap圖，以圖加強說服力。

哈佛研究︰於室溫22度效率最高

記者翻查哈佛大學於2018年，在《PLOS》醫學期刊上發表一項研究指出，在炎夏高溫期間，身處冷氣房的學生，在思考速度和記憶力測試中的得分，均比沒有開冷氣的學生高出逾13%。研究人員亦發現，在室溫約22度時，大腦的反應最好，有助提升學習及工作效率；但沒有如賣家明言，「大腦溫度決定智力」。

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網民嘲笑︰智力環是驗家長

該淘寶賣家雖確實有做足功課推銷，但網民並不受落，認為該「神器」是一個笑話。有網民笑稱孩子戴上光環似足「孫悟空戴實咗個箍」、「買嗰個智力有問題」。有人更認為此產品的發明，就像「商家喺度侮辱消費者智商」。

呢個真是智力環，不過唔是驗個細路，是驗家長嘅。

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責任編輯︰林綺玲