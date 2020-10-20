【流感高峰】南韓17歲青年接種流感疫苗後死亡　全國累計逾300宗不良反應個案

▲ 南韓近日在一周內便出現兩宗接種流感疫苗後死亡個案，當中包括一名年僅17歲的青年。

隨着秋冬流感高峰季來臨，不少專家亦呼籲民眾及早接種流感疫苗。不過，南韓近日在一周內便出現兩宗接種流感疫苗後死亡個案，當中包括一名年僅17歲的青年，事件引起南韓民眾對流感疫苗安全性的質疑。

兩名死者非接種同款疫苗

據南韓疾病管理廳周一(19日)報告指，仁川市一名青年在接種流感疫苗的兩日後死亡，而全羅北道高敞郡亦有一名七旬老人在接種流感疫苗1天後死亡，不過兩名死者接種的疫苗並非同款。

當局指，南韓民眾接種流感疫苗後出現不良反應的案例，累計已出現353宗，當中229宗為免費接種，124宗為自費接種。大部分案例都只是出現輕微不良反應，主要涉及過敏症狀。目前尚未得知接種疫苗與這兩宗死亡病例是否存在因果關係，相關部門正在調查。

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南韓流感疫苗屢爆負面消息

此前，南韓有539萬枝疫苗因運輸失誤而存放於室溫環境，當局已回收其中48萬枝涉事疫苗，並決定緊急暫停13歲至18歲青少年的免費流感疫苗接種計劃。

南韓政府一直強調接種疫苗來預防新冠肺炎和流感「雙重疫情」，但民眾意見不一。部分民眾認為疫苗缺乏安全性，並決定在衛生部門公布調查結果前，暫不接種或直接拒打疫苗。

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責任編輯:羅嘉欣