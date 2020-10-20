駱惠寧籲港帶頭參與大灣區建設　勿讓機遇變成遺憾

▲ 中聯辦主任駱惠寧指出，香港不能等，也等不起。（資料圖片）

中聯辦主任駱惠寧表示，國家主席習近平關於「必須全面準備貫徹一國兩制方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進」的講話，對香港下一步發展，具重要指導意義。而推進粵港澳大灣區建設，豐富「一國兩制」事業發展新實踐，不僅是深圳等內地城市的機遇，也是香港不可錯失的重要歷史機遇。

至於如何抓住機遇，駱惠寧指出3點需要：

（1）需要堅定一個認識，即融入國家發展大局，不是要讓香港「內地化」、「邊緣化」，而是要全面準確貫徹「一國兩制」方針，讓香港更好地保護特色、更好地發揮比較優勢，在此基礎上，與內地實現優勢互補、相互促進。

（2）需要匯集眾人智慧。國家以清單批量授權方式，賦予深圳更多自主權，含金量非常高，希望認真研究如何用好這些政策，積極提出建議，推動經濟運行規則銜接、機制對接。

（3）需要積極行動，帶頭參與大灣區建設，在開展更高水平深港合作、參與國家「雙循環」過程中，開拓發展新空間、做出自己新貢獻。

駱惠寧又指，香港在許多領域擁有國際一流的科研能力和專業服務能力，有強大的融資能力，吸引國際人才的能力，要想更好地打開發展空間、贏得未來優勢，在堅持「目光向外」、積極融入世界經濟的同時，更需堅持「目光向內」，努力搭上國家發展快車。

駱惠寧強調，機不可失時不再來，香港不能等、也等不起，不能讓「歷史性機遇」，成為「歷史性遺憾」。他表示，中聯辦將全力支持特區政府依法施政、改革創新，促進香港更好融入國家發展大局，推動香港實現新的發展。

國家主席習近平早前在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上發表重要講話，中聯辦今日舉辦座談會，學習講話精神，駱惠寧主持會議，副主任盧新寧、譚鐵牛出席會議，來自政界、工商、專業界等12名代表人士出席座談會，並發表了意見建議。

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責任編輯：林曉君