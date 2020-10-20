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【陳同佳案】港府強調由始至今沒有改變　冀台方盡快批准入境

政治 22:36 2020/10/20

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台灣殺人案死者潘曉穎的母親，今日在政府總部外，向保安局局長李家超遞交公開信。保安局稱，李家超很理解潘曉穎父母沉痛的心情，強調港府一直希望，陳同佳可以早日到台灣，接受法律制裁以彰顯公義，這點由始至今沒有改變。 

潘曉穎母親政總遞交請願信　冀港向台灣提供口供、證據

保安局回覆傳媒查詢，稱港府自2018年事件發生，一直不斷努力，希望事件盡快解決，令公義得以彰顯，去年提出《逃犯條例》修訂，正是處理相關法例不適用於台灣的漏洞，現時香港沒有法例，容許港府強行將陳同佳送去台灣，港府亦無權，就自首的事代陳同佳決定及安排。

港府強調，香港沒有限制陳同佳出境，關鍵是台方不准他入境，只要台方准許陳同佳入境，事情便可有進展，又指台灣向陳同佳發出通緝令，但不接受通緝犯主動投案，是令人難以置信，希望台方盡快批准陳同佳入境，不要作政治考量，製造障礙，只要批准陳同佳入境，任何合法可行安排，都會努力提供協助。

對於陳同佳受警方保護，保安局指是按風險評估作出，會不時檢討風險作決定，假如陳同佳選擇外出，警方會有部署，但完全不會阻礙。

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記者：陳宛彤

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