【新冠肺炎】染疫女文員曾到私家診所未檢測　醫生：周日無化驗有寫轉介信到公院

▲ 有確診者曾到愛蝶灣商場的私家診所求醫。( 陳靜儀攝)

本港今日錄得1宗本地源頭不明個案，32歲女患者曾向私家醫生求診，之後在油麻地臨時檢測中心檢測後確診。衞生防護中心指醫生當時評估病人病徵不似新冠肺炎，建議若病人擔心可進行檢測。涉事的私家醫生鍾緯略回覆查詢時稱，他有寫轉介信給患者建議她到公立醫院檢測，對當局指他沒有為病人安排測試大感無奈。

不明源頭32歲女患者 居嘉亨灣、港島東中心擔任文職工作，詳情即看：【下一頁】

該名32歲女患者居住西灣河嘉亨灣一座，她上周五開始感到不適，周日到筲箕灣愛蝶灣商場向私家醫生鍾緯略求醫。鍾緯略解釋，患者當日有發燒等病徵，已建議進行檢測，但因周日是公眾假期，並非私人化驗所的辦公時間，即使患者留下樣本亦無法即時檢測，故他建議患者盡早到公立醫院求醫及檢測，並提供轉介信。他估計患者之後輾轉到臨時檢測中心檢測，未有提供轉介信。

鍾緯略說，衞生防護中心曾來電查詢，他有向對方解釋情況，但在匆忙下未知對方是否理解，他之後希望補充資料亦未能成功聯絡，認為與中心的溝通是「單向溝通」，對於被指未有安排患者檢測感到無奈。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒