【霧化消毒劑】學校商場入口設消毒噴霧機　衞生防護中心：有害身心不會降低病毒傳播

▲ 衞生防護中心不建議使用霧化消毒劑。

作為防疫措施，部分學校及商場增設消毒噴霧機，供學生及途人使用，惟衞生防護中心月初已更新學校健康指引，表明不建議向人體噴灑消毒液，中心近日更在社交平台發帖，列明向人體噴灑消毒液有害身心，任何情況下都不建議採用，若噴灑含氯溶液等化學物質，更對人有毒。

衞生防護中心於本月9日更新《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》，新增內容指「不建議噴灑消毒液。這樣做有害身心，而且並不會降低病毒傳播。」

中心再於本周一在Facebook發帖，提醒市民不應向人體噴灑消毒液，既有害身心，亦不會降低感染者通過飛沫或接觸而傳播病毒的能力，即使感染者通過消毒通道，其說話、咳嗽或打噴嚏仍能傳播病毒，更指「噴灑含氯溶液等化學物質對人有毒」，可能會刺激眼睛和皮膚，吸入可能會導致支氣管痙攣、造成噁心和嘔吐等，「在任何情況下，都不建議通過消毒通道、消毒櫃或消毒間向個人噴灑消毒液」。

▲ 早前有區議員指，知悉有部分學校及商場在出入口增設消毒噴霧，惟安全成疑。（網上圖片）

校長：籲學生閉眼戴口罩

上水鳳溪第一小學校長朱偉林表示，自上月底復課後已在校門設置消毒霧化機，利用次氯酸噴霧，每日為返校的學生噴灑消毒，主要噴在衣服及書包表面，校方亦有提醒學生戴上口罩外，可同時戴上學校贈送的面罩，並提醒他們經過消毒通道時，合上眼睛，經過消毒通道時間只有約一秒，相信吸入噴霧機會很低。朱偉林指，其購買的消毒產品由日本研發、內地廠房生產，附有醫學證明指「吸入都無問題」，他知悉不少中小學亦有採用消毒噴霧，冀衞生防護中心說明是否任何消毒液均不可採用。

油蔴地天主教小學（海泓道）學校亦設有霧化消毒機，校長陳淑儀表示，知悉坊間有部分消毒噴霧聲稱「人畜無害」，惟學校擔心會引起個別學生敏感，為慎重起見，不會噴在學生身上，當無學生在附近時，才噴灑課室及圖書館等位置。

本身是幼稚園校長的教協理事關淑玲表示，據其了解幼稚園界多數沒有額外使用消毒噴霧機，只採用消毒酒精搓手液，認為有關指引清楚說明建議做法是好事，學校購買相關產品時亦可向供應商了解是否符合標準。

▲ 網上曾流傳照片有幼稚園設霧化儀器，直接噴灑霧化氣體到學生身上，該校其後指所噴灑的是混合食用醋及清水，已即時停用。（K Kwong fb專頁圖片）

呼吸系統專科醫生梁子超表示，坊間消毒劑均不適宜直接向人體嘖灑，消毒劑一經霧化，人體吸入，便有機會傷及呼吸道甚至黏膜，外國亦有霧化化學品令肺部纖維化案例。至於標榜的無毒的噴霧，可能只是皮膚接觸無害，「皮膚厚、有角質層保護，但同直接吸入人體係兩回事」。他建議學校應將噴灑消毒液用於死物、環境上，噴灑時應保持空氣流通。

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記者：馮琪雅