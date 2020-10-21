IVE師生研智慧通風系統　按人流調出風量應對疫情

▲ 香港專業教育學院師生研發「智慧通風控制系統」，以靈敏度較高的紅外線探測器監測人流變化。（VTC提供）

疫情下食肆及安老院舍等室內環境加強通風，香港專業教育學院（IVE）師生最新研發「智慧通風控制系統」，以靈敏度較高的紅外綫探測器監測人流變化，配合物聯網技術連接雲端系統，調節通風系統出風量，以創新科技應對疫情，兼可節約能源。

系統由IVE電腦及電子工程高級文憑二年級生鄭梓浚、屋宇裝備工程學高級文憑二年級生盧凱生及工程系署理高級講師賴韶細共同花半年研發，斥資數萬元設計原型。賴韶細解釋，坊間系統一般透過監測二氧化碳濃度，來調節出風量，惟靈敏度不足，有機會出現滯後，造成出風量不足或過多，導致浪費能源。

新系統採用紅外綫探測器，可安裝於院舍或商業大樓辦公室的出入口，監察進出人流數據，再傳輸至雲端系統，繼而調節鮮風機轉速，例如每當室內空間多出一人，即可每秒補充10公升的新鮮空氣，亦可按醫學專家建議做到每小時換氣6次的要求。系統目前仍在測試階段，正跟其他系統公司合作進一步研發及收集相關數據。

▲ （左起）IVE電腦及電子工程高級文憑二年級學生鄭梓浚、IVE屋宇裝備工程學高級文憑二年級學生盧凱生及IVE工程系署理高級講師賴韶細合作研發「智慧通風控制系統」。（VTC提供）

另外兩名分別就讀復康服務高級文憑及電腦及電子工程高級文憑的學生，與導師合作進行跨學科合作，研發「智安居偵察系統」，透過於家居安裝不同氣體及熱能等感應器，監測家居環境變化，一旦發現異常，即時以聲音及燈光效果提醒長者家居意外的風險，並適時發出通知，提醒家屬及看護人員，確保長者居家安全。有份研發的VTC STEM教育中心高級項目主任鄺伍鋒指，市面有10多種不同品牌的智能家居產品，但通常採用英語語音提示，其系統特色之一則是採用廣東語音提示。

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記者：馮琪雅