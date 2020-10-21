【網上騙案】黃媽媽曾被呃8萬元後學精智退騙徒　黃建東：佢今次總算學精咗

▲ 黃建東媽媽經一事長一智。

昨日（10月20日）黃建東在個人社交媒體以「我的天真媽媽系列」為題，分享媽媽黃葉慧茵 (Diane）兩遇網上騙案的經歷。黃建東並藉此提醒大家騙徒手法層出不窮，要時刻保持警覺。

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▲ 母子感情甚好。（取自黃建東IG）

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被騙8萬元

黃建東在facebook分享在兩年前，他形容的「純純兔媽媽」Diane被騙經過：

話說兩年前有壞人狐狸騙徒hack入咗我個姨丈嘅whatsapp，send咗購買點數卡訊息俾我個純純兔媽媽。 純兔媽以為姨丈真係落難唔方便同屋企人開口求救，於是就喺佢微薄嘅存款戶口裏面 um咗八皮嘢去救火。

▲ 黃建東分享截圖。（取自黃建東IG）

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黃媽媽智破騙徒

他續指：「送完錢出去返到屋企之後忽然間如夢初醒打俾我姨丈先發覺被騙報警，but well壞人狐狸騙徒梗係開心過中六合彩啦，一早攞住呢筆巨款返鄉下買田又買地安享晚年，喺呢個世界度消失得無影無蹤。」

得到上次的教訓，Diane看穿騙徒的技倆：「事隔兩年又發生呢件事，今次阿純兔媽有過經驗識得反擊。雖然唔知點解佢叫人哋唔好走開好似人哋真係企喺七仔出面等佢捉咁，不過佢今次總算學精咗。我哋一齊俾啲掌聲鼓勵下佢先~ Yeah~~~」

▲ 母子笑容一致。（陳靜儀 攝）

母子相處如朋友

黃建東接受TOPick訪問時坦言意識到時間的珍貴，所以現在真的約少了朋友，有空也先想到家人，甚至約朋友也邀請媽媽出席。

把媽媽當成女孩子，不時想出一些法子逗媽媽開心。在黃建東的社交媒體，他總有新詞彙介紹Diand，如「阿純兔」、「阿婦」、「仙女」、「少女」等，母子間互動非常有愛。

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