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【BB大晒】譚凱琪親身分享剖腹產女過程　聽到囡囡哭聲感神奇：每日On Call 24小時

娛樂 09:47 2020/10/21

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

譚凱琪親身分享剖腹產女過程，聽到女兒哭聲感神奇：「每日On Call 24小時！」

譚凱琪（Zoie）日前在網上報喜，宣布女兒「Baby G」已經順利出生，母女平安。昨晚更以超精神的語氣，透過TVB回應喜訊，並分享生產的喜悅。Zoie直言為人母後非常忙碌，並已準備「24小時On Call」照顧愛女。

現年39歲的譚凱琪於今年三月宣佈與拍拖八年的圈外男友莊日宇（Enrico）結婚，隨後於六月已經宣佈懷孕，全面停工專心養胎。

【BB來了】譚凱琪IG宣布當媽媽　Zoie報喜誕下女兒

Zoie早為女兒做好準備。（instagram圖片）

譚凱琪女兒重6.8磅

直到前晚Zoie在社交網站宣佈愛女「Baby G」已經到來，剖腹生產過程順利，母女平女，女兒重6.8磅。

譚凱琪又幽默地笑指，是次生產像「Staycation」一樣，只不過是與老公兩人「Check in」，帶同女兒三人「Check out」。

【幸福人妻】譚凱琪家中樓梯拍孕照　準靚媽Zoie九龍塘複式豪宅曝光

Zoie今年六月宣佈喜訊。（instagram圖片）

Zoie昨日透過TVB再次向大家報喜，並分享生產的過程和喜悅：「整個生產過程都好順利，最感動是聽到BB喊的一刻，我自己都忍不住跟著哭。之後醫生抱BB過來我身邊，好神奇，她一見到我就馬上不哭了，我跟BB對望了數秒鐘，之後她還對著我笑。」

【懷孕日誌】譚凱琪陀B留家安胎　Zoie勤做運動為做靚媽作準備

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Zoie續謂：「那種感覺好難形容、好溫馨，生完之後真正感受到母親有多偉大，真的有好多東西要忙，好多東西要學。我預了每日24小時On call，公佈喜訊後我都收到好多支持者和朋友的祝福，我跟BB都收到了，多謝大家。」

電話錄音中聽到Zoie非常精神，估計她的身體復原得非常之快，相信Zoie過後將會分享更多「新手媽媽」心得。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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