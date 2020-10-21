【大裁員】國泰港龍即日停止營運　國泰將裁減5300名香港員工

▲ 國泰港龍即日停止營運，將裁減5300名香港員工。

國泰航空公布重組，國泰航空集團包括國泰港龍航空將整體削減約8500個職位，未來數周將裁減約5300名駐港員工。國泰港龍航空將停止營運，今天起生效。

國泰表示，由於近月實行凍結招聘及關閉若干海外基地等節流措施，其餘2600個職位現已懸空，今次重組成本約22億元，將以公司內部資源支付，預料今次重組令集團每月減少大約5億元的現金支出。

國泰表示，會為受影響的員工提供遠高於法定要求的離職方案，亦會延長醫療福利及員工機票優惠的期限等，遣散費將不會以退休金供款作對沖。

國泰又稱，疫情為航空業帶來嚴峻的挑戰，集團推行多項現金保存措施，但每月仍流失15億至20億現金，未來前景仍然非常不明朗，復蘇步伐顯然相當緩慢，公司會明年公司的客運運力縮減至遠低於去年50%，假設疫苗證實有效並明年夏季在全球推出，明年下半年的客運運力將逐步回升。

行政總裁鄧健榮表示，對告別眾多優秀同事感到傷感難過，指疫情持續為航空業帶來沉重打擊，必須進行根本性的重組，盡力保留最多的工作崗位，否則將無法繼續營運下去。

他又稱，國泰港龍過去35年來贏得實至名歸的崇高信譽，國泰航空是大家引以為傲的香港品牌，對重組計劃充滿信心，深信定能渡過難關。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃存新